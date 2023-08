En ce début de semaine, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant des remises. Nous serons focus sur l'univers de l'informatique pour cette fois.

Commençons avec le mini PC NiPoGi AK1. Cette toute petite tour d'ordinateur est équipée d'un processeur Intel Celeron J3455 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Elle intègre un disque SSD mSATA de 128 Go sur lequel est installé Windows 10 Pro. Ce boitier inclut une multitude de connectiques (HDMI, Ethernet, USB 3.0, etc.) et prend en charge la 4K.

Ce mini PC NiPoGi AK1 est proposé au prix de 119 € au lieu de 260 € soit 43% de réduction + coupon vendeur chez Amazon. La livraison est offerte sous 72 heures.





Continuons avec le PC gamer fixe HP Omen GT15-0568nf. Cet ordinateur est doté d'un processeur Intel Core i5 12400F épaulé par 16 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et d'un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11. L'appareil prend en charge les connectivités Wifi et Bluetooth.

Ce PC gamer fixe HP Omen GT15-0568nf est vendu 1399,99 € au lieu de 1999,99 € soit 30% de remise immédiate chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont offerts.





Enchainons avec la chaise gaming Corsair TC100 Relaxed Fabric. Ce fauteuil gaming, très confortable, propose deux repose coudes ainsi qu'un coussin lombaire et un cervicale. Il est inclinable à 160° et résiste à une masse de 120 kg. Monté sur roulettes, il assurera un maintien permanent de votre corps. Il est livré avec un casque gaming Corsair HS35.

Cette chaise gaming Corsair TC100 Relaxed Fabric est bradée à 219,90 € au lieu de 269,80 € soit 18% de réduction. Comptez 12,99 € pour la livraison, sous 6 jours.





Et n'oubliez pas de consulter nos trois abonnements fibre optique qui intègrent une offre Netflix.