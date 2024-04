Commençons avec le mini PC T-bao R3 Pro.

Il est équipé d'un processeur Ryzen 7 5700U et d'une carte graphique AMD Radeon Graphics 8, garantissant des performances robustes pour les tâches exigeantes.

Livré avec une mémoire RAM DDR4 de 32 Go et un SSD de 1 To, il permet également l'ajout de deux disques durs de 2,5 / 3,5 pouces.

Le mini PC bénéficie du WiFi 6 ainsi que de deux ports Ethernet 2,5 G et peut afficher en 4K sur 3 écrans en même temps grâce à ses ports HDMI, DP et Type-C.



Le mini PC T-bao R3 Pro est en précommande à 374,99 € avec le code 24MGS2 sur Geekbuying. Il sera expédié gratuitement de Pologne en fin de semaine prochaine.



Passons à la trottinette électrique BEEPER Max - version 8.0Ah.

Dotée d'un moteur de 500 W et d'un système brushless, elle peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, avec une possibilité de régler la vitesse sur 3 niveaux (6, 15, 25 km/h), et offre une autonomie moyenne de 35 km.

La trottinette intègre une double suspension avant, des roues de 10 pouces ainsi que des dispositifs de sécurité comme des éclairages LED avant et arrière, des freins à disques avant et arrière et des clignotants LED.

En termes de protection, la Beeper MAX est équipée d'un système d'alarme intégré, d'une autre sirène activable en cas de danger, d'un antivol pour bloquer la transmission et les freins et est livrée avec deux télécommandes pour une commande à distance.

La trottinette électrique BEEPER Max - version 8.0Ah est en promotion à 480,90 € au lieu de 565,19 €, soit une remise de 15% sur Amazon. Le prix officiel s'élève à 950,95 €.

Enfin, terminons notre top 3 avec la TV Samsung Neo QLED TQ75QN800C 75".

Elle offre une qualité d'image quatre fois plus détaillée qu'un téléviseur 4K UHD avec 33 millions de pixels, un design ultra-fin et un son surround Dolby Atmos sans fil.

Équipé du Neural Quantum Processor 8K, le téléviseur utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond pour optimiser automatiquement les scènes de vos contenus vidéo, garantissant une qualité visuelle exceptionnelle, quel que soit le contenu d'origine.

La TV Samsung Neo QLED TQ75QN800C 75" est en ce moment à 2 490 € au lieu de 3 290 €, soit une remise de 24% sur Boulanger.







