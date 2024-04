Commençons avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Durable, solide et légère, elle est conçue en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale.

Son moteur de 350 W (700 W en crête) lui permet de gravir des côtes jusqu'à 20°.

La batterie de 12 400 mAh avec système de gestion BMS offre une autonomie allant jusqu'à 55 km.

La trottinette est équipée d'un frein eABS avant ainsi que d'un frein double-disque à l'arrière. Lors du freinage, les systèmes de freinage avant et arrière s'activent l'un après l'autre, raccourcissant ainsi la distance de freinage.

Elle embarque également un système de récupération d'énergie cinétique (KERS), qui permet de convertir l'énergie cinétique générée lors des longs freinages en énergie électrique, permettant ainsi de réduire la consommation et prolonger l'autonomie.

Les pneus 10 pouces Xiaomi DuraGel utilisent une structure sans chambre à air et un gel auto-obturant anti-crevaisons pour une meilleure absorption des chocs.

Un écran LED affiche en temps réel plusieurs types de données comme la vitesse, la puissance, l'état de verrouillage et autres informations de conduite.

La trottinette intègre un phare ultra-lumineux de 2,5 W et un feu arrière qui s'allume automatiquement lorsque le phare est allumé. Et lorsque le levier de frein est enfoncé, le feu arrière clignote pour alerter les piétons et les véhicules derrière vous.

Avec la connectivité Bluetooth et l'application Mi Home, vérifiez en temps réel la vitesse de conduite et la puissance restante depuis votre smartphone.

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est en promotion à 499 € au lieu de 799 €, soit une remise de 37% sur le site officiel Xiaomi à l'occasion du Xiaomi Fan Festival 2024. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez également bénéficier d'un coupon supplémentaire de -15 €.



Voici les autres modèles de trottinettes électriques Xiaomi à prix réduit :



Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (aspirateur robot laveur Ultenic TS1, Galaxy Book4 et casque sans fil JBL Tour One M2) ainsi qu'aux offres Rue du Commerce de la semaine !