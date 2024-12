En marge de l'annonce de nouveautés pour Android et du Pixel Drop de décembre, Google a glissé une information qui devrait ravir les propriétaires d'anciens smartphones Pixel, et en particulier pour la série Pixel 6 et Pixel 7.

Android 15 devait être l'ultime mise à jour majeure d'Android pour le Pixel 6 lancé en 2021 et qui avait introduit la puce Tensor. Ce n'est plus le cas. Par enchantement, Google fait évoluer les trois années de mises à jour d'Android initialement prévues à cinq années.

Le passage à cinq ans de mises à jour d'Android (au lieu de trois ans) concerne le Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a. Pas de changement concernant les mises à jour de sécurité qui demeurent sur cinq ans et se retrouvent ainsi alignées avec le support pour les sauts de version d'Android.

Statu quo pour les Pixel 8 et Pixel 9

" Ces téléphones, y compris le Pixel Fold, recevront des mises à jour pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition initiale de l'appareil sur le Google Store aux États-Unis. Ils bénéficient de cinq ans de mises à jour de sécurité et de l'OS, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations intégrées via les Pixel Drop ", écrit Google.

Rappelons que pour les séries Pixel 8 et Pixel 9, ces appareils ont droit à sept ans de mises à jour d'Android et de sécurité. Par ailleurs, la tablette Pixel Tablet reste sur l'ancienne politique avec trois ans de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité. Un tantinet étrange…

Dans une optique de durabilité, la surprise de Google est appréciable. Il faut croiser les doigts pour que le suivi soit à la hauteur, afin d'éviter les gros bugs avec les mises à jour sur des appareils plus anciens.