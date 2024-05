La Chine a jeté son dévolu sur la face cachée de la Lune, peu connue, à l'abri des regards et difficilement accessible sans une bonne préparation. La mission Chang'e-4 avait permis d'y poser un rover Yutu-2 et de réaliser de premières mesures scientifiques.

La nouvelle mission Chang'e-6, qui a décollé avec succès le 3 mai dernier, ira plus loin en posant un alunisseur chargé de collecter des échantillons en surface et en profondeur avant de les acheminer vers la Terre.

Illustration de l'alunissage de Chang'e-6...qui reste à réussir !

Pour cette mission pleine de défis techniques, l'agence spatiale chinoise CNSA (China National Space Administration) a pré-positionné en début d'année un satellite de communication Queqiao-2 qui pourra faire le lien entre la face cachée de la Lune et la Terre.

Chang'e-6 en orbite lunaire avant l'alunissage

Après le succès du décollage début mai, la CNSA a confirmé l'arrivée de la mission Chang'e-6 sur son orbite lunaire après un peu plus de 4 jours de voyage. Les préparatifs pour un alunissage face cachée vont pouvoir être mis en oeuvre en visant le cratère Apollo.

La date précise de l'alunissage n'est pas connue mais elle devrait logiquement intervenir début juin, quand le Soleil illluminera la zone d'arrivée et pourra alimenter efficacement les panneaux solaires.

La collecte des échantillons se fera dans les 48 heures après l'alunissage, répétant la séquence déjà à l'oeuvre pour la mission Chang'e-5 qui a permis de récupérer des échantillons côté face visible.

Un rover non identifié à bord de Chang'e-6

Un véhicule d'ascension ramènera jusqu'à 2 Kg de sol lunaire en orbite avant de démarrer les étapes d'un retour vers la Terre, l'arrivée étant prévue vers le 25 juin.

Outre cette mission principale qui ramènera pour la première fois des échantillons d'une zone jamais explorée, Chang'e-6 dispose de divers instruments scientifiques qui fourniront de précieuses données sur l'environnement lunaire et l'histoire de la formation de la Lune.

Une image de l'alunisseur avant son décollage a attiré récemment l'attention en faisant apparaître un petit rover accroché sur le côté du véhicule spatial. L'absence de documentation à son sujet pose forcément des questions.

Ses petites dimensions suggèrent qu'il ne s'aventurera pas bien loin et il semble être porteur d'un spectromètre infrarouge mais son rôle précis reste inconnu. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'une mission spatiale chinoise est porteuse de charges utiles inconnues.