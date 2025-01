Agent conversationnel de Mistral AI, Le Chat (ou Le Chat Mistral) permet d'interagir avec les différents modèles de la start-up française d'intelligence artificielle. Fin 2024, Le Chat a bénéficié d'une grosse mise à jour via l'ajout d'une interface Canvas, la recherche sur le Web avec citations, une compréhension avancée des documents et des images, la génération d'images.

Aujourd'hui, Mistral AI annonce la signature d'un partenariat pluriannuel avec l'agence de presse AFP. Pour répondre aux requêtes des utilisateurs, Le Chat pourra s'appuyer sur les 2 300 dépêches quotidiennes de l'AFP disponibles dans six langues : français, anglais, espagnol, portugais, allemand et arabe.

Hormis les dépêches quotidiennes, Le Chat pourra également tirer parti des archives accessibles jusqu'en 1983, à l'exclusion toutefois des photos, des vidéos ou encore des infographies. Le montant de l'accord n'a pas été divulgué.

Pas pour l'entraînement des modèles d'IA

Grâce à ce partenariat, Arthur Mensch, patron et cofondateur de Mistral AI, met en avant pour Le Chat la capacité « d'apporter des réponses fiables et factuelles, à jour, et vérifiées par des professionnels de l'information ».

Au Monde, il souligne un « module qui vient se brancher à notre système et peut être débranché ». Les contenus de l'AFP ne serviront pas à l'entraînement des modèles.

L'annonce intervient alors que Meta a décidé de mettre fin à son programme de fact-checking par des tiers aux États-Unis. Elle est cependant sans corrélation avec la décision de Meta qui préfère désormais un système de notes de la communauté à la manière de X.