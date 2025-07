La start-up française Mistral AI annonce une mise à jour d'ampleur pour son agent conversationnel Le Chat. Il se dote d'une panoplie de nouvelles fonctionnalités conçues pour rivaliser avec ChatGPT d'OpenAI et autres. Une évolution qui transforme le chatbot en un assistant complet, axé sur la recherche, la productivité et la création.

Un assistant de recherche qui se creuse la tête pour vous

Pour Le Chat, c'est l'arrivée du mode Deep Research qui le transforme en un assistant de recherche plus puissant. En posant une question complexe, l'IA ne se contente plus de survoler le Web. Elle planifie sa recherche, pose des questions pour clarifier le besoin, puis compile une multitude de sources pertinentes.

Le résultat est un rapport structuré, référencé et plus facile à digérer. Cette capacité, déjà vue chez des concurrents, était attendue et positionne Mistral AI comme un concurrent sérieux. De quoi attendre la génération d'analyses plus rapidement que des experts humains.

La productivité en entreprise, le véritable enjeu

Mistral AI ne cache pas ses ambitions pour le monde professionnel et met l'accent sur l'intégration de ses outils dans les écosystèmes d'entreprise. Une différence avec la concurrence est dans la gestion des données.

Pour les secteurs sensibles comme la banque ou la défense, qui n'utilisent pas systématiquement les services cloud, Mistral AI propose une solution où Le Chat se connecte aux données directement sur les serveurs de l'entreprise.

Responsable produit chez Mistral AI, Elisa Salamanca déclare à TechCrunch : « Une grande partie de notre proposition de valeur, surtout avec la sortie de Le Chat Enterprise, est de faire en sorte que des suites bureautiques comme Microsoft Excel et Google Docs fonctionnent de manière transparente avec nos capacités. »

Des nouveautés pour parler, créer et s'organiser

Au-delà de la recherche, la mise à jour enrichit l'expérience utilisateur sur plusieurs fronts. Le Chat a désormais des oreilles. Grâce au récent modèle Voxtral, un mode vocal permet de discuter avec l'assistant de manière naturelle.

L'arsenal se complète avec un raisonnement multilingue natif s'appuyant sur le modèle Magistral et dorénavant la possibilité de réfléchir et de répondre avec précision en français, en espagnol, en japonais ou dans d'autres langues, et d'alterner entre les langues dans une même phrase.

Avec une édition d'image avancée, il est possible de générer une image puis de la modifier avec une simple instruction textuelle, comme « place ce personnage dans une autre ville », tout en gardant la cohérence visuelle.

Les Projets sont en outre une fonction pour organiser les conversations, documents et idées dans des dossiers thématiques dédiés, à la manière d'un carnet de notes intelligent.

Sans besoin de passer à la caisse

Cette offensive place Mistral AI dans une position bien plus compétitive. La start-up prouve qu'elle ne se contente pas de développer des modèles, mais qu'elle construit aussi un écosystème applicatif complet.

Toutes les nouvelles fonctionnalités peuvent être testées dans Le Chat sur chat.mistral.ai, ou avec l'application mobile Le Chat disponible sur Android et iOS.