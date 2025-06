Spécialisée dans l'IA générative, la licorne française Mistral AI annonce son premier modèle de raisonnement. Dénommé Magistral, il se décline en deux propositions : Magistral Small et Magistral Medium.

Magistral Small est une version open source de 24 milliards de paramètres accessible sous licence Apache 2.0 sur Hugging Face. Plus puissant et essentiellement à destination des entreprises, Magistral Medium est actuellement en préversion via le chatbot Le Chat de Mistral AI et l'API sur La Plateforme.

Mistral AI indique également une disponibilité de Magistral Medium sur Amazon SageMaker, puis bientôt IBM WatsonX, Azure AI et Google Cloud Marketplace.

Une option de réflexion sur Le Chat

Sur Le Chat, une option intitulée « Réflexion » souligne des réponses plus intelligentes avec un raisonnement transparent. Il est possible d'opter pour une réflexion qualifiée de pure qui est à privilégier pour les domaines des mathématiques et du code.

L'option des Flash Answers est en outre à disposition avec Magistral Medium pour une même qualité à une vitesse jusqu'à 10 fois plus rapide grâce au recours de la technologie de puces sur wafer de Cerebras.

Un modèle polyvalent

« Magistral est conçu pour la recherche, la planification stratégique, l'optimisation opérationnelle et la prise de décision basée sur les données, que ce soit pour effectuer des évaluations de risques et des modélisations avec de multiples facteurs, ou pour calculer des fenêtres de livraison optimales sous contraintes », écrit Mistral AI.

Il est souligné que Magistral est particulièrement adapté au raisonnement dans des langues telles que l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'arabe, le russe et le chinois (simplifié).

Concernant les performances, Magistral Medium a par exemple obtenu un score de précision de 73,6 % sur AIME-2024 (raisonnement mathématique) et 90 % avec vote majoritaire, tandis que Magistral Small est respectivement crédité de 70,7 % et 83,3 %. Le vote majoritaire consiste en la génération de plusieurs réponses et le modèle choisit la plus courante.