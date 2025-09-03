Pour son agent conversationnel Le Chat, la start-up d'IA française Mistral AI introduit une capacité de mémoire et des connecteurs afin d'interagir avec des outils tiers. De quoi proposer une expérience plus personnalisée et intégrée, en comblant des lacunes par rapport à d'autres outils du genre.

Une mémoire sous votre contrôle

La principale nouveauté est l'arrivée de la Mémoire dans Le Chat, permettant au chatbot IA de retenir des informations issues des conversations. Fini de répéter sans cesse le même contexte. L'IA peut désormais se souvenir de vos préférences, de détails d'un projet ou d'une information que vous lui avez fournie auparavant.

Face aux craintes légitimes sur la gestion des informations, Mistral AI insiste sur une approche centrée sur l'utilisateur, guidée par la transparence et le contrôle.

Il est possible de désactiver la mémoire à tout moment, de lancer une discussion en mode incognito, ou encore de modifier et supprimer manuellement chaque information enregistrée.

Des connecteurs pour transformer l'IA en hub

L'autre annonce de taille est le déploiement d'une vingtaine de connecteurs basés sur le protocole MCP (Model Context Protocol). Ces passerelles transforment Le Chat en un centre de commande pour les flux de travail.

Il devient possible de rechercher, résumer ou lancer des actions directement dans des applications comme Asana, Atlassian (Jira, Confluence), Box, GitHub, Outlook ou encore Stripe. L'écosystème couvre la productivité, le développement, l'e-commerce et l'automatisation.

Mistral AI permet même d'ajouter ses propres connecteurs personnalisés, offrant une flexibilité intéressante pour les entreprises qui peuvent déployer la solution sur leurs propres serveurs.

Pas une mémoire infaillible

Cette montée en puissance ne se fait pas sans soulever quelques interrogations. La gestion des données personnelles reste au cœur des préoccupations.

Mistral AI indique que la fonction de mémoire - actuellement en bêta - est optionnelle. La documentation précise que des informations sensibles, par exemple sur la santé, pourraient être stockées. La fiabilité est aussi un point de vigilance. Mistral AI évoque une chance de 86 % de retrouver correctement une information mémorisée. Ce n'est donc pas une garantie absolue.

Côté sécurité, les connecteurs MCP ont déjà montré des faiblesses par le passé sur d'autres plateformes. Néanmoins, Mistral AI affirme que les administrateurs gardent un contrôle strict sur les accès.