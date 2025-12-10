Start-up française de l'intelligence artificielle générative, Mistral AI introduit Devstral 2. Cette nouvelle famille de modèles de langage spécialisés dans le codage se décline en deux versions et s'accompagne de Mistral Vibe, un outil CLI open source conçu pour l'automatisation de bout en bout des tâches de développement.

Les performances de Devstral 2

Devstral 2 est un transformeur dense de 123 milliards de paramètres avec une fenêtre de contexte de 256K.

Il atteint un score de 72,2 % sur le benchmark SWE-bench Verified, le positionnant comme l'un des meilleurs modèles open weight (poids ouverts) du marché. Mistral AI affirme qu'il est jusqu'à sept fois plus rentable que des concurrents tels que Claude Sonnet pour certaines tâches réelles.

Malgré ces excellents résultats, une évaluation humaine montre que si Devstral 2 surpasse DeepSeek V3.2, un écart avec les modèles à code source fermé persiste, notamment face à Claude Sonnet 4.5. Cela étant, Devstral 2 " offre un taux de réussite d'appel d'outils comparable aux meilleurs modèles fermés ".

Mistral AI rend les outils accessibles

La stratégie de Mistral AI repose sur un double axe d'accessibilité. D'une part, Devstral Small 2, avec ses 24 milliards de paramètres, est conçu pour fonctionner localement sur du matériel grand public, y compris des configurations avec uniquement un CPU. Cela permet une inférence rapide et une utilisation privée sur l'appareil.

D'autre part, la tarification se veut compétitive. Devstral 2 est actuellement gratuit via l'API, avant de passer à 0,40 $/2,00 $ par million de tokens (entrée/sortie), tandis que Devstral Small 2 est encore plus abordable (0,10 $/0,30 $).

Les modèles sont publiés sous des licences permissives (MIT modifié et Apache 2.0), encourageant leur adoption et leur personnalisation.

Un nouvel outil Mistral Vibe

Mistral Vibe est un assistant de codage en ligne de commande (CLI) qui s'intègre directement dans le terminal du développeur ou son IDE via l'Agent Communication Protocol. Il permet d'explorer, modifier et exécuter des changements dans une base de code en utilisant le langage naturel.

Son principal atout est sa conscience du contexte du projet : il analyse automatiquement la structure des fichiers et le statut Git pour fournir des réponses pertinentes.

Avec des fonctionnalités comme l'autocomplétion pour les fichiers, l'exécution de commandes shell et une orchestration multifichiers, Mistral Vibe promet de raisonner à l'échelle de l'architecture logicielle pour accélérer les cycles de développement.