Mistral AI lance Mistral AI Studio, une plateforme de production IA conçue pour les entreprises. L'objectif est de répondre à la problématique du passage des prototypes d'IA à des systèmes de production. Mistral AI parle à ce titre d'un goulet d'étranglement.

Pour un système unifié

Selon Mistral AI, le blocage n'est pas technologique, mais opérationnel. Les entreprises manquent d'un système unifié pour transformer l'IA en " une capacité fiable, observable et gouvernée ".

La plateforme AI Studio s'appuie sur l'infrastructure et la discipline opérationnelle de Mistral AI. Elle repose sur trois piliers fondamentaux.

Observabilité, Agent Runtime et AI Registry

L'Observabilité est pour une visibilité complète sur les performances via un Explorateur pour inspecter le trafic et des Juges pour définir la logique d'évaluation.

L'Agent Runtime est le cœur d'exécution basé sur Temporal, garantissant un comportement cohérent et reproductible des tâches, même complexes ou longues.

AI Registry sert de système d'enregistrement pour tous les actifs du cycle de vie de l'IA (agents, modèles, datasets). Il gère les versions et applique les contrôles d'accès avant déploiement.

En bêta privée pour le moment

Mistral AI souligne que Mistral AI Studio prend en charge les déploiements hybrides, dédiés et auto-hébergés, pour que les entreprises gardent le contrôle de leurs données.

Voulue pour être la " boîte à outils préféree des constructeurs d'IA ", cette plateforme de production IA est actuellement disponible en version bêta privée.