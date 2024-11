Une fuite de données supplémentaire à déplorer… Cette fois-ci, c'est la plateforme de streaming Molotov qui prévient des utilisateurs par e-mail et évoque une intrusion dans ses systèmes d'information.

" Des tiers non autorisés ont pu accéder à certaines informations personnelles, principalement des données de contact et d'identification (adresse e-mail et non, prénom, date de naissance si renseignés). " Un peu moins de 11 millions d'adresses e-mail seraient concernées.

Dans sa missive, Molotov souligne que la fuite de données ne touche pas des mots de passe, ni des informations bancaires. " Bien que nous ne prévoyions pas d'impact majeur, nous vous conseillons d'être vigilant face à d'éventuels e-mails suspects ou non sollicités (hameçonnage, spam). "

Des déclarations habituelles en pareil cas

" Nous avons bien entendu pris des mesures immédiates pour sécuriser les données affectées. Nous prenons ce type d'incident très au sérieux, et avons mis en place des contrôles supplémentaires et une surveillance accrue de nos systèmes d'information afin de renforcer encore notre sécurité informatique. "

La violation de données a eu lieu en octobre. En vertu de la réglementation, elle a été notifiée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil). Molotov précise également avoir déposé plainte.

Avec l'enchaînement actuel des communications sur des fuites de données, l'impression est un peu… circulez, il n'y a rien à voir. À se demander s'il ne faut pas considérer certaines informations personnelles compromises par nature.