Après un départ fulgurant pour Monster Hunter Wilds, le jeu de Capcom a vu son élan s'essouffler. Le président de l'éditeur, Haruhiro Tsujimoto, a une explication qui risque de faire couler beaucoup d'encre : pour lui, c'est le prix du matériel qui est la cause de cette stagnation. Un constat audacieux qui interroge sur le modèle économique des consoles haut de gamme.

Pourquoi le prix de la PlayStation 5 pose-t-il un problème ?

Selon Haruhiro Tsujimoto, le président de Capcom, le coût d’entrée pour jouer au titre est un obstacle majeur pour les jeunes générations. Entre le prix de la console elle-même (environ 80 000 yens au Japon), l'achat du jeu et les abonnements mensuels, la dépense totale s'élève à près de 100 000 yens (soit environ 580 euros), une somme jugée difficile à débourser. Il qualifie ce phénomène de « PS5 barrier », un frein réel à l'expansion du jeu non seulement au Japon, mais aussi à l'international.

Comment l'éditeur pourrait-il contourner cet obstacle ?

Face à ce constat, l'éditeur cherche activement des solutions. Outre les baisses de prix et l'ajout de contenu, un portage sur une autre console est à l'étude. Le succès de la Nintendo Switch 2, vendue à un prix bien plus accessible, attire l'attention de l'éditeur. Cette console, qui a rencontré un succès plus important qu’escompté, pourrait être le terrain idéal pour élargir l'audience de la franchise. Le jeu est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Quelle est l'importance de ce constat pour l'avenir du jeu vidéo ?

La vision de Capcom met en lumière une réalité économique pour l'industrie : le prix d'entrée du matériel est déterminant pour le succès d'un jeu. Alors que certains constructeurs augmentent le prix de leurs machines, la sensibilité des consommateurs au rapport qualité-prix est plus forte que jamais. L'éditeur d'Osaka, déjà habitué à soutenir les consoles de Nintendo, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle stratégie de distribution, s'éloignant des plateformes les plus onéreuses pour s'assurer un succès commercial durable. On peut donc s’attendre à ce que cette tendance s’installe pour les années à venir.



Un constat qui reste toutefois à nuancer, puisque d'une part, la majorité des acheteurs sont attachés à un écosystème particulier, d'autre part l'achat de la machine reste un investissement initial unique qui n'est heureusement pas à renouveler pour chaque titre... L'excuse de Capcom trouve donc une part de légitimité, mais ressemble davantage à un faux prétexte pour détourner le fait que son dernier titre en date ne performe pas du fait d'une trop grande ressemblance avec les épisodes précédents. Enfin, rappelons également que la PS5 est actuellement la console la plus vendue de la génération actuelle et que le parc dépasse les 78 millions de machines.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Monster Hunter Wilds et pourquoi est-il important pour Capcom ?



Il s'agit du dernier opus de la célèbre franchise de jeux de chasse aux monstres. Le jeu a connu un lancement record en vendant 10 millions d’unités en un mois, mais la stagnation de ses ventes est une déception pour Capcom, qui l'avait considéré comme un titre majeur.

Le prix de la PS5 est-il le seul facteur en cause ?



Selon d'autres critiques, le contenu de fin de jeu, jugé trop limité par rapport aux précédents opus, ainsi que des problèmes de performance sur PC, ont également contribué à la baisse de l'intérêt des joueurs après le lancement initial.