Derniers jours pour profiter de la Promo d'avril sur AliExpress, qui se terminera le 20/04 à 23h59 ! C'est donc le moment ou jamais de profiter de réductions allant jusqu’à -60 % sur une vaste sélection de produits.

Vous pouvez encore bénéficier des deux codes promo suivants :

3 € de réduction dès 29 € d’achat avec le code FRAS03

6 € de réduction dès 49 € d’achat avec le code FRAS06

Attention : ces codes ne sont pas valables sur les smartphones, ni sur certaines tablettes, consoles de jeux ou processeurs AMD.

Pour ce dernier article dédié, allons voir du côté des montres et bracelets connectés à saisir avant la fin de la promo.

On commence avec la montre connectée Amazfit Balance 46mm.

Dotée d’un cadre métallique ultra-léger, elle intègre un grand écran AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution de 480 x 480 pixels, protégé par un verre antireflet assurant une lisibilité parfaite en toutes circonstances.

Prenez le contrôle de votre montre grâce à Zepp Flow, une interface vocale intelligente propulsée par la technologie GPT-4.0 d’OpenAI. Elle vous permet non seulement de gérer les paramètres à la voix, mais aussi de répondre directement à des messages sur des applications Android comme WhatsApp.

Avec l'intégration de la technologie NFC et le partenariat avec Mastercard, Zepp Pay vous offre la possibilité d’enregistrer jusqu’à huit cartes bancaires et de réaliser des paiements sécurisés depuis votre poignet, protégés par mot de passe.

Pour le suivi sportif, la montre prend en charge six systèmes de positionnement par satellite, garantissant une précision GPS optimale, même dans des zones complexes. Des cartes gratuites téléchargeables vous aident à vous repérer facilement lors de vos randonnées, courses ou trajets à vélo.

Des plans d’entraînement personnalisés par l’IA vous accompagnent au quotidien, en s’adaptant à vos objectifs et à votre rythme, tout en équilibrant effort et récupération. Un score de préparation quotidien évalue en temps réel votre état physique et mental, avec des recommandations utiles pour mieux gérer repos et activité.

Enfin, la montre assure une autonomie allant jusqu’à deux semaines sur une seule charge.

Retrouvez l'Amazfit Balance 46mm en noir à 132,32 € avec le code FRAS06, ou bien en gris à 141,67 € avec le code FRAS06. La livraison depuis la France est gratuite.

Pour information, le prix officiel de la montre s'élève 249,90 €.



Et voici quelques autres modèles de montres et bracelets connectés à prix réduit à l'occasion de la Promo d'avril AliExpress :

Toutes les dernières bonnes affaires vous attendent sur la page spéciale Promo d’avril d’AliExpress.

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos du jour avec écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra, casque gaming Logitech G Astro A50 LIGHTSPEED et vélo électrique Duotts C29 ou encore notre top 10 des meilleures offres des Jours Boulanger.