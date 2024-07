On commence avec la montre connectée Amazfit GTR 2 - Noir.

Elle présente un design incurvé sans cadre et un écran AMOLED couleur de 1,39 pouce toujours actif.

La montre permet de répondre directement aux appels via Bluetooth et de contrôler vos appareils domestiques intelligents avec Alexa, et assure un suivi complet de la santé : mesurez votre fréquence cardiaque, votre niveau de SpO2, la qualité de votre sommeil et votre stress. Le système de santé PAI convertit ces données en un score unique et intuitif pour une compréhension facile de votre état physique.

La montre permet de contrôler la musique de votre smartphone via Bluetooth. Avec un espace de stockage de 3 Go, vous pouvez transférer entre 300 et 600 musiques.

Plus de 90 modes sportifs sont intégrés et, après l'exercice, vous pouvez consulter un rapport analytique détaillé sur la montre ou dans l'application pour améliorer continuellement votre plan d'exercice.

Grâce à sa batterie de 471 mAh, la GTR 2 offre une autonomie de 11 jours en utilisation normale.

La montre connectée Amazfit GTR 2 en noir est en promotion à 62,39 € au lieu de 109,90 €, soit une remise de 43 % sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 129,90 €.



D'autres articles sont à prix réduit, à savoir :

Jetez aussi un œil à nos bons plans vidéoprojecteurs, à notre sélection de vélos électriques en solde chez BuyBestGear, aux soldes d'été Fnac / Darty du moment ou encore aux stations électriques portables à prix réduit.