On commence avec la Apple Watch SE 40mm GPS 2023 - Noir.

Son écran Retina OLED LTPO 324 x 394 pixels atteint une luminosité de 1 000 nits, garantissant un affichage éclatant même en plein soleil.

Elle intègre un GPS L1, GLONASS, Galileo et QZSS, une boussole et un altimètre toujours actif.

Sa résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres et son capteur optique de fréquence cardiaque de 2ème génération en font le compagnon idéal pour toutes les activités sportives.

La montre est également équipée de la puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, garantissant une performance fluide et réactive.

Avec une capacité de 32 Go, vous pouvez stocker musique et applications directement sur la montre et la batterie lithium-ion promet jusqu'à 18 heures d'autonomie.

La Apple Watch SE 40mm GPS modèle 2023 en noir est disponible à 249 € au lieu de 279 € (prix officiel), soit une remise de 11 % sur Boulanger. La livraison standard est offerte.

Elle est également disponible au même prix en blanc.





Et voici d'autres promos intéressantes pour aujourd'hui :

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (mini PC BMAX B8 Power avec Core i9, vidéoprojecteur XGIMI Horizon et aspirateur robot Xiaomi ROIDMI EVA) ou encore aux meilleures remises Amazon du moment.