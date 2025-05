Voici tout d'abord la Apple Watch Series 10 (46 mm GPS).

Elle se distingue par son écran plus grand offrant jusqu’à 30 % de surface d’affichage supplémentaire, tout en adoptant un design plus fin, plus léger et plus confortable.

La montre intègre des fonctionnalités avancées de santé et de forme, avec des données précieuses pour mieux comprendre son corps, ainsi que des fonctions de sécurité capables de vous mettre rapidement en relation avec les services d’urgence. Sa recharge rapide permet d’atteindre 80 % de batterie en seulement 30 minutes.

Côté santé, elle permet de réaliser un électrocardiogramme à tout moment, d’être alerté en cas de fréquence cardiaque anormale ou d’arythmie, et de suivre son cycle menstruel avec des estimations d’ovulation rétrospectives. L’application Signes vitaux rassemble les données essentielles comme la fréquence cardiaque ou respiratoire, tandis que le suivi du sommeil s’enrichit de notifications en cas de signes d’apnée du sommeil.

Partenaire de sport complète, la Series 10 vous accompagne avec les anneaux Activité personnalisables, des données poussées pour de nombreux types d’entraînements, la mesure de la charge d’entraînement pour évaluer l’intensité, ainsi que des capteurs dédiés aux activités aquatiques, comme un profondimètre et un capteur de température de l’eau. Elle inclut aussi trois mois d’abonnement gratuit à Apple Fitness+.

Envoyez des messages, passez des appels, écoutez de la musique ou des podcasts, interagissez avec Siri et recevez vos notifications grâce à la compatibilité GPS avec votre iPhone ou un réseau WiFi.

L’Apple Watch Series 10 embarque également des fonctions de sécurité innovantes telles que la détection des chutes et des accidents, qui peuvent alerter automatiquement les secours. L’appel d’urgence se déclenche d’un simple appui, et la fonction Accompagnement informe vos proches de votre arrivée à destination.

Conçue pour durer, elle est résistante aux chutes, à la poussière (IP6X) et à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Vous pouvez retrouver la Apple Watch Series 10 46 mm GPS avec boucle sport noire à 369 € avec le code FRHS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France, ou à 405 € (-10%) sur Amazon avec bracelet textile noir ou argent / nuée bleue ou or rose / prune.



