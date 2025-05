On commence avec le bureau d'angle électrique FlexiSpot E2L.

Sa conception en forme de L permet d’optimiser l’espace disponible, ce qui le rend particulièrement adapté aux configurations multi-écran, aux environnements de travail restreints ou aux postes de gaming. Il repose sur trois pieds motorisés, garantissant une excellente stabilité, même lorsqu’il est réglé à sa hauteur maximale.

Le système de réglage électrique permet de passer en douceur de la position assise à la position debout.

Le bureau peut supporter jusqu’à 100 kg de charge, ce qui permet d’y installer plusieurs équipements sans compromettre sa stabilité. Le panneau de commande intégré permet de mémoriser jusqu’à quatre hauteurs pour un ajustement rapide et personnalisé. Il est également doté d’un système de détection d’obstacles qui arrête automatiquement le mouvement en cas de collision.

Le plateau est fabriqué en MDF de haute qualité avec un revêtement résistant aux rayures, tandis que la structure repose sur un cadre en acier robuste.

Retrouvez le bureau d'angle électrique FlexiSpot E2L en blanc ou noir et sans plateau à 199,99 € au lieu de 399,99 € avec le code DEALE2L, ou avec plateau 180 x 120 cm à 319,98 € au lieu de 519,98 € avec le même code sur le site officiel de la marque. La livraison depuis l'UE est gratuite et s'effectue sous 3 à 7 jours ouvrés.



On continue avec le Nothing Phone (3a) 128 Go.

Doté d’un écran AMOLED flexible de 6,77 pouces en Full HD+, il affiche 1,07 milliard de couleurs éclatantes avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, le tout dans un boîtier résistant à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP64.

À l’arrière, un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP composent un système photo polyvalent capable de zoomer de x0,6 à x30, capturant chaque lumière et chaque ombre avec des détails saisissants, tandis qu’à l’avant, un capteur de 32 MP offre des selfies nets et lumineux.

Le bouton Essential Key, intégré sur la tranche, permet d’un simple appui de capturer ce qui s’affiche à l’écran, ou d’un appui long d’enregistrer une note vocale à la volée. Grâce à l’espace Essential Space, vos captures sont automatiquement organisées par l’intelligence artificielle, avec des suggestions et actions personnalisées.

Le système Nothing OS 3.1 vous permet de personnaliser entièrement votre interface avec des widgets, raccourcis et un tiroir intelligent qui classe vos applications automatiquement selon leur usage.

La recharge rapide de 50 W est capable de fournir une journée d’usage en moins de 20 minutes, tout en garantissant plus de 90 % de sa capacité après 1 200 cycles de charge.

Le Nothing Phone (3a) 128 Go en noir ou blanc est en promotion à 299 € au lieu de 334 € (prix officiel 349 €), soit une remise de 14 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la chaise de bureau ergonomique Sihoo M18.

Son dossier en maille respirante assure une bonne circulation de l'air, tandis que le coussin en forme de W offre un soutien confortable pour les hanches.

La chaise est équipée d'un soutien lombaire doublement ajustable pour un confort continu du bas du dos, d'accoudoirs réglables en hauteur et d'une inclinaison maximale de 126°. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg, elle convient à une large gamme d'utilisateurs.

En ce moment, vous pouvez obtenir la chaise Sihoo M18 en noir à 119,99 € au lieu de 299,99 € grâce au code SihooM18 sur le site officiel de la marque. Elle est livrée gratuitement depuis l'UE avec une garantie de 3 ans incluse.





À découvrir également sur GNT :