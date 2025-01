On commence par un zoom sur la montre connectée OUKITEL BT12.

Conçue selon des normes militaires rigoureuses, elle a passé 15 tests de durabilité, dont la résistance aux températures extrêmes, à la haute altitude, à la basse pression, à la poussière, au brouillard salin et aux liquides.

Dotée d'un boîtier monobloc en acier inoxydable et d'un écran AMOLED de 1,43 pouce, elle résiste aussi aux rayures, aux chutes, à l'usure quotidienne et à l'eau jusqu'à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM et sa protection IP69K.

Son GPS compatible avec six systèmes de positionnement par satellite garantit une couverture fiable et une réception optimale des signaux L1 et L5. Idéale pour la randonnée et les voyages, la montre inclut également une boussole, un altimètre et un capteur de pression atmosphérique pour des données précises sur l’altitude et l’environnement.

La BT12 est équipée d’une batterie de 480 mAh offrant une autonomie exceptionnelle grâce à son algorithme d'IA économe en énergie : jusqu’à 12 jours en mode connecté, 22 heures en mode GPS et 60 jours en mode économie d’énergie.

Elle détecte automatiquement six types d'activités sportives, comme la marche, la course et le vélo, sans nécessiter d'intervention manuelle. Avec plus de 150 modes sportifs disponibles, la montre offre un suivi précis et complet pour des activités variées.

Côté santé, elle permet de surveiller le sommeil, la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin et les calories. Des fonctions pratiques sont également intégrées comme la télécommande photo, le contrôle de la musique, le rappel de sédentarité, un assistant vocal ou encore les appels Bluetooth.

Vous pouvez obtenir la montre OUKITEL BT12 à 83,78 € en ce moment avec le coupon à cocher sur Amazon.



Et voici quelques autres montres et bracelets connectés en promotion en ce moment :

Et enfin, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour avec aspirateur balai sans fil Samsung Jet 75E Turbo, écouteurs Jabra Elite 10 et tablette Redmi Pad Pro ou encore à nos bons plans spécial maison connectée !