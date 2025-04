On commence avec la montre connectée Coros Pace 3.

Légère avec un boîtier ultrafin de 11,7 mm, elle est dotée d'un écran transflectif de 1,2 pouce, toujours actif, offrant une navigation fluide. Trois modes sont disponibles : toujours allumé, navigation avec interface d’activité ou navigation seule.

La montre offre jusqu’à 38 heures d’autonomie en mode GPS continu et jusqu’à 17 jours en usage quotidien (sans suivi du stress), pour une performance prolongée.

Équipée d’une nouvelle puce satellite compatible avec le mode double fréquence, elle assure une grande précision GPS, même dans les environnements urbains denses. Elle intègre également un capteur de pression atmosphérique et d’altitude.

La planification d’itinéraires est simple et rapide : vous pouvez créer des parcours personnalisés ou rechercher une destination via l’application Coros, puis les synchroniser directement avec votre montre. Le guidage en fil d’Ariane vous aide à rester sur le bon chemin tout au long de votre sortie.

Enfin, avec ses nombreux modes d’activité (course à pied, trail, vélo, natation, musculation, snowboard, ski et ski de fond), la Pace 3 s’adapte à tous les entraînements grâce à des mesures précises et optimisées.

Retrouvez la Coros Pace 3 (modèle silicone noir) à 209,99 € sur Rakuten, soit une remise de 15 % par rapport à son prix officiel de 249 €. La livraison est à 2,98 €.



On continue avec le PC portable LG gram 14Z90S.

Son écran de 14 pouces au format 16:10, doté d’une résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels), garantit des images précises et fluides. Grâce à son traitement antireflet et à sa couverture complète du spectre DCI-P3, chaque pixel révèle une profondeur et une richesse de couleur remarquables.

Le processeur Intel Core Ultra 7 assure des performances de haut niveau. Doté de 16 cœurs, d’une fréquence maximale de 4,8 GHz et de 24 Mo de mémoire cache, il répond avec rapidité et fluidité à toutes les sollicitations. L’intégration d’un NPU IA Boost dans la série 155H renforce encore les capacités d’intelligence artificielle. La certification Intel Evo garantit une efficacité énergétique optimale, une autonomie prolongée et une connectivité ultra-rapide.

Côté graphismes, la puce Intel Arc assure une fluidité constante, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément.

Le PC intègre un SSD de 1 To, ainsi que 32 Go de mémoire LPDDR5 pour une réactivité exceptionnelle, même lors de tâches particulièrement exigeantes.

Livré avec Windows 11, le LG Gram 14Z90S est également équipé de haut-parleurs Dolby Atmos ainsi que de ports Thunderbolt 4, USB Type-C avec Power Delivery, HDMI et audio 3,5 mm, et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.

Le PC portable LG gram 14Z90S est en ce moment à 1 049,99 € au lieu de 1 899,99 € (prix officiel), soit une remise de 44 % chez Darty avec la livraison offerte.

Il est également disponible au même prix sur la Fnac.



Enfin, on termine avec le Xiaomi Mi Laser Projector 150.

Doté d'une technologie de projection laser ALPD 3.0, il offre une luminosité de 5 000 lumens et un contraste natif de 3000:1, assurant des images nettes et des couleurs vives, même dans les scènes les plus sombres.



Grâce à son rapport de projection ultra-courte de 0,233:1, le Mi Laser Projector transforme n'importe quel mur en écran géant, avec une image allant jusqu’à 150 pouces projetée à seulement 50 cm de distance.

Le projecteur prend en charge la résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et est compatible avec le 4K, offrant une qualité d'image exceptionnelle pour tous vos contenus.

Côté audio, l'appareil est équipé de haut-parleurs stéréo intégrés avec Dolby Audio, garantissant une expérience sonore immersive sans nécessiter de système audio externe.

Fonctionnant sous Android TV 9.0, il offre un accès direct à une multitude d'applications de streaming, et la commande vocale via Google Assistant facilite la navigation et le contrôle de vos contenus.

Avec une durée de vie de la source lumineuse de 25 000 heures, le Mi Laser Projector 150" est conçu pour durer.

Le Mi Laser Projector 150 est en ce moment en promotion à 1 199 € au lieu de 1 299 € sur le site officiel Xiaomi avec la livraison gratuite.



