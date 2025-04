Tout d'abord, voici une présentation de l'OUKITEL WP36 Pro.

Il arbore un écran HD de 6,52 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 13 MP, complété par une caméra frontale de 5 MP et une caméra macro de 2 MP, permettant de capturer des images nettes et riches en couleurs, même dans des conditions difficiles.

Il embarque 24 Go de RAM (8 Go + 16 Go virtuels) ainsi que 256 Go de stockage interne, extensibles jusqu’à 1 To via carte TF. Le tout est propulsé par un processeur MediaTek 8788 octa-core cadencé à 2 GHz, garantissant une utilisation fluide, même en multitâche.

Le WP36 Pro intègre un haut-parleur de 128 dB, capable de produire un son net et immersif.

Sa batterie massive de 10 600 mAh promet jusqu’à 1400 heures en veille, 45 heures de communication et 15 heures de lecture vidéo. La charge rapide 18 W via port USB Type-C assure une recharge complète en un minimum de temps. Et grâce à la fonction OTG, le téléphone peut également servir de batterie externe pour d’autres appareils.

Conçu pour les conditions extrêmes, le WP36 Pro répond aux certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H, le rendant parfaitement étanche, résistant à la poussière et aux chocs.

Le WP36 Pro prend en charge la double SIM 4G, le déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale, le NFC, le Bluetooth 5.0 et intègre également un GPS précis.

Retrouvez l'OUKITEL WP36 Pro à 158,83 € sur Amazon, soit une économie de 30 % par rapport à son prix officiel de 229,99 €.

Et voici quelques autres smartphones Oukitel proposés à prix réduit en ce moment sur Amazon :

