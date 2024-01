Commençons par la montre connectée Fitbit Versa Lite.

Étanche jusqu'à 50 m et assurant une autonomie de plus de 4 jours, la Fitbit Versa Lite Edition dispose d'un unique bouton pour une utilisation simplifiée ainsi que de multiples fonctions pour la forme et le bien-être.

Elle suit au quotidien les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, les minutes et heures actives et vous permet de consulter des résumés de vos stats dans l'application Fitbit.

Grâce au suivi intelligent SmartTrack, la montre reconnaît également les activités sportives comme la marche, la course, la natation ou le vélo et les enregistre dans l’application.

Profitez d'un coaching vidéo personnalisé sur votre téléphone, tablette ou ordinateur avec des exercices progressifs qui s'adapteront en fonction de votre niveau de forme. Vous pouvez aussi activer des invitations personnalisées afin de vous inciter à bouger plus durant la journée, aller vous coucher plut tôt, etc.

La montre vous offre des informations sur la qualité de votre sommeil grâce au suivi et vous permet de définir des programmes.

Vous recevez les notifications d'appels, SMS et applications lorsque votre smartphone est à proximité et pouvez y répondre directement au poignet (seulement avec smartphones Android).

La Fitbit Versa Lite Edition se synchronise automatiquement avec votre ordinateur et plus de 200 appareils Android, iPhone et Windows 10 pour afficher vos stats sur votre tableau de bord Fitbit.

La montre connectée Fitbit Versa Lite est en promotion à 79,99 € au lieu de 125,99 €, soit une remise de 37% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.

