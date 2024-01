Commençons par le nettoyeur haute pression Karcher K3 Power Control.

Le K3 offre un nettoyage efficace sur les motos, les vélos, les outils de jardinage ou encore les meubles de jardin.

Grâce à l’application Home & Garden, vous bénéficiez de conseils d’expert Karcher comme la pression requise, qui se règle simplement en tournant la lance.

L'afficheur LED sur le pistolet Full Control Power permet le contrôle du réglage effectué et le réservoir pratique de détergent garantit une utilisation propre.

Le K3 est fourni avec une lance Vario Power, une roto-buse et un flexible haute pression 7m.

Le nettoyeur haute pression Karcher K3 Power Control est au prix de 147,59 € au lieu de 174,99 €, soit une remise de 16% sur Amazon (vendeur tiers). Livraison à 18,36 €.

On peut également le trouver d'occasion en très bon état et expédié gratuitement par Amazon au prix de 112,33 €.



Passons maintenant à la TV QLED Samsung The Serif TQ43LS01B.

Avec son écran mat sans reflet de 43 pouces (109 cm), elle est dotée de la technologie QLED 4K Dual LED pour des couleurs réalistes et éclatantes et a été conçue pour s’adapter élégamment à votre intérieur. On peut la poser sur ses deux pieds ou sur un meuble.

Un mode Ambiant vous permet d'afficher un décor, des photos ou des informations quand le téléviseur est en veille.

Vous pouvez également le transformer en enceinte en y connectant votre smartphone pour écouter votre musique.

La télévision est fournie avec une télécommande solaire qui se recharge avec la lumière intérieure ou du soleil.

La TV QLED Samsung The Serif TQ43LS01B est en promotion à 681 € au lieu de 879 €, soit une remise de 22% sur Rakuten. Livraison à 27 €.

Enfin, terminons avec l'écran PC gaming BenQ MOBIUZ EX2510.

Cet écran IPS FHD 1920 x 1080 de 24,5 pouces sans cadre et à revêtement antireflet offre un taux de rafraîchissement 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il est également doté de FreeSync Premium pour un gameplay fluide et d'un filtre à lumière bleue.

Les technologies BenQ HDRi, Light Tuner et Black eQualizer optimisent la qualité de l’image et l'écran est équipé de deux haut-parleurs TreVolo 2,5 W avec plusieurs modes sonores disponibles.

5 boutons pratiques vous permettent d'accéder facilement aux paramètres de l’écran.

La hauteur et l’inclinaison sont réglables et l'écran est compatible PlayStation 5 et Xbox Series X.

L'écran PC gaming BenQ MOBIUZ EX2510 est au prix réduit de 249 € au lieu de 365,97 €, soit une remise de 32% sur Amazon. La livraison est offerte.

On peut aussi le trouver d'occasion en très bon état sur Rakuten à 150 € (livraison à 7,99 €).

À découvrir également sur GNT :