Aujourd'hui, le Amazon Prime Day nous propose une multitude d'articles en promotion, dont des montres connectées. Qu'elles ne servent qu'à lire l'heure ou à analyser notre façon de vivre et de nous déplacer, elles s'avèrent de plus en plus utiles.

Commençons par la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro. Cette montre se connecte à votre smartphone de n'importe quelle marque et vous donne, en plus de l'heure, des données concernant votre activité physique, votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil et bien d'autres notamment grâce à sa fonction GPS. Dotée d'un écran de 46 mm AMOLED, elle est parfaitement lisible et affiche une autonomie de 14 jours.

Cette montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro est proposée à 249,99 € au lieu de 299,99 € soit 17% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 24 heures.

Et d'autres montres sont en promotion à savoir :



