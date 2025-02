Voici tout d'abord le mini PC Aoostar R7.

Il est équipé d'un processeur Ryzen 7 5825U à 8 cœurs cadencés à 4,5 GHz et d'une carte graphique Radeon Graphics 8, offrant des performances solides pour les tâches les plus exigeantes.



Il dispose de 32 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 1 To, avec la possibilité d'ajouter deux disques durs 2,5 / 3,5 pouces pour un stockage supplémentaire et centralisé.

Pour des connexions réseau rapides et fiables, il prend en charge le WiFi 6 et dispose de deux ports Ethernet 2,5G. Son interface inclut des ports USB 2.0, USB 3.0, et des sorties HDMI + DP + Type-C Triple 4K, permettant de connecter facilement divers périphériques et écrans.

Le mini PC inclut également un système de refroidissement à double ventilateur pour garantir des performances optimales en tout temps et est livré avec Windows 11 pré-installé.

Retrouvez l'Aoostar R7 à 379 € grâce au code NNNFRAR7M sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Chine.



Deux autres modèles sont également disponibles en promotion grâce à des codes sur Geekbuying :

Aoostar T8 à 195 € avec le code NNNFRAOT8P512 + station d'accueil offerte (Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 512 Go, double affichage 4K 60Hz, WiFi double bande, BT 4.2, 2x LAN 1000 Mb/s, chargeur GaN 35W, Windows 11)





(Intel N100 4 cœurs jusqu'à 3,4GHz, Intel UHD Graphics, RAM 12 Go LPDDR5, SSD 512 Go, double affichage 4K 60Hz, WiFi double bande, BT 4.2, 2x LAN 1000 Mb/s, chargeur GaN 35W, Windows 11) Aoostar GEM12 Max à 589 € avec le code NNNFRAGP7 (Ryzen 7 8845HS 8 cœurs jusqu'à 5,1GHz, graphiques Radeon 780M, RAM 32 Go DDR5, SSD 1 To, quadruple affichage HDMI 2.1 + DP 1.4 + USB 4 + Type-C 4K 120Hz, WiFi 6, BT 5.2, 2x 2,5G LAN, 1x Oculink, BIOS réglable, Windows 11 Pro)



