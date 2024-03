Jusqu'au 19 mars, à l'occasion du 4ème anniversaire du site Huawei, la marque propose jusqu'à -45% avec des réductions et des codes promos.

Des cadeaux vous sont offerts avec certains articles, et vous pouvez rajouter des packs optionnels avec des accessoires à prix réduit.

Voici une sélection de montres connectées, écouteurs sans fil, tablettes et PC portables disponibles en solde en ce moment sur le site officiel.

Commençons avec la montre connectée sport Huawei Watch FIT Édition spéciale.

Elle est dotée d'un écran AMOLED HD de 1,64 pouce et intègre un algorithme d'intelligence artificielle qui offre un meilleur suivi de la fréquence cardiaque. Grâce à la fonctionnalité d'alerte, vous êtes averti lorsque votre fréquence cardiaque statique devient trop élevée ou trop basse.

La montre propose aussi un contrôle du sommeil plus précis et vous permet de vérifier son score et ses mesures.

Vous avez accès à plus de 100 modes d'entraînement, avec par exemple des mesures précises de la vitesse et de la distance de course pour vous aider à atteindre vos objectifs plus facilement.

Profitez d'une autonomie jusqu'à 9 jours en utilisation intensive et jusqu'à 6 jours en utilisation normale.

La montre prend en charge les notifications d'appels entrants ainsi que les réponses rapides aux messages avec un simple mouvement du poignet et fonctionne avec iOS et Android.

La Huawei Watch FIT Édition spéciale est en promotion à 69,99 € au lieu de 99,99 € sur le site officiel, et vous bénéficiez de -10% de remise en plus avec le code A10NEW. La livraison est gratuite.







D'autres produits Huawei sont à prix réduit en ce moment, à savoir :







