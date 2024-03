Commençons avec le Macbook Air 13' M2 256 Go.

Il est doté d'un grand écran lumineux Liquid Retina de 13,6 pouces pouvant afficher un milliard de couleurs.

La puce M2 offre plus de vitesse et d’efficacité énergétique que la M1. Grâce à un CPU 8 cœurs plus puissant, vous pouvez par exemple créer des images et animations en utilisant jusqu'à 10 cœurs de GPU, exploiter un nombre accru de flux vidéo ProRes 4K et 8K grâce au moteur médias haute performance, etc.

La caméra FaceTime offre une résolution HD 1080p avec un ensemble de trois micros et quatre haut-parleurs avec audio spatial.

Il est également possible de passer et recevoir des appels iPhone depuis votre Mac, d'utiliser votre iPad comme second écran ou encore de déverrouiller votre Mac avec votre Apple Watch.

Le Macbook Air 13' M2 256 Go est en promotion à 1 099 € au lieu de 1 199 €, soit 8% de remise sur la Fnac. Il est disponible au même prix en noir ou gris.

En ce moment, pour l'achat simultané d'un Macbook et d'un chargeur, vous pouvez bénéficier de -50% sur le chargeur.

Boulanger vous propose 150 € de bonus reprise pour l'achat de ce Macbook.







Passons maintenant à l'écran PC gaming incurvé MSI G321CU.

Avec une courbure de 1500R, cet écran VA de 31,5 pouces offre une résolution UHD

avec 1,07 milliard de couleurs (91% DCI-P3, sRGB 114%), une luminosité de 250 nits et un contraste de 3000:1.

Son taux de rafraîchissement de 144Hz est certifié AMD FreeSync Premium, et l'écran propose également des protections contre la lumière bleue et anti-scintillement et un temps de réponse de 1 ms (MPRT).

Le pied de support est réglable en inclinaison.

L'application Gaming Intelligence de MSI permet un accès rapide aux raccourcis clavier pour afficher les paramètres et les profils.

L'écran PC gaming incurvé MSI G321CU est proposé en ce moment à 504,89 € au lieu de 594,89 €, soit 15% de remise sur Amazon.







Enfin, terminons notre top 3 avec la TV Hisense QLED 43E79KQ 4K 43".

Elle est dotée d'un écran sans bord et de la technologie Quantum Dot (QLED) pouvant afficher plus d’un milliard de nuances de couleurs, pour des images avec un haut niveau de réalisme.

Le téléviseur propose également le Dolby Vision et Audio, le HDR10+ et le DTS Virtual:X pour un son spatialisé, multidirectionnel et 3D.

La télécommande vocale (compatible avec Alexa et Google Assistant) permet un accès direct à vos applications à partir d'une interface rapide et personnalisable.

La TV Hisense QLED 43E79KQ 4K 43" est au prix de 299,99 € au lieu de 349,99 €, soit 14% de remise sur Darty.







