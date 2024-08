On commence avec la OnePlus Watch 2 Bluetooth - Noir.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec verre saphir et châssis en acier inoxydable.

La montre peut assurer jusqu'à 100 heures d'autonomie en mode connecté et jusqu'à 12 jours en mode Économie d'énergie.

Elle propose 100 modes sportifs, et permet de suivre vos entraînements et de consulter vos statistiques de santé en temps réel avec la plateforme OHealth9 qui regroupe toutes ces fonctionnalités. Un bouton d'action dédié offre également un suivi d'entraînement rapide et intuitif.



Grâce à une double puce, la OnePlus Watch 2 offre des performances optimales et une autonomie prolongée. Son architecture unique à double moteur utilise les chipsets Snapdragon W5 et BES 2700 pour une gestion d'alimentation efficace.

La montre dispose d'un GPS double fréquence L1 + L5 compatible avec Beidou, GPS, Galileo, GLONASS et QZSS.

La OnePlus Watch 2 Bluetooth en noir est proposée à 218 € au lieu de 329 € (prix officiel), soit une remise de 33 % sur Darty. Expédition gratuite depuis la France par un vendeur tiers avec garantie de 2 ans incluse.





