On commence avec le vélo électrique Eleglide M2, que nous avons testé l'année dernière.

Il est équipé d'un moteur sans balais de 250W avec un couple de 55 Nm et offrant une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion amovible de 15 Ah permet une autonomie allant jusqu'à 125 km en mode assistance.

Les roues de 27,5 pouces et les pneus en caoutchouc de 2,35 pouces offrent une meilleure traction pour une conduite douce, même sur des terrains accidentés. La surface à crampons des pneus réduit considérablement les impacts de la route.

Le vélo est doté de dérailleurs Shimano professionnels, avec 3 vitesses à l'avant et 8 vitesses à l'arrière, permettant une conduite rapide et sans effort sur divers types de routes.

La suspension hydraulique peut être verrouillée pour une conduite rapide sur route plate ou déverrouillée pour un confort optimal sur les chemins cahoteux. Les freins à disque hydrauliques assurent un meilleur contrôle et une puissance de freinage accrue.

En mode assistance, vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de soutien au pédalage, correspondant à des vitesses de 12, 16, 20, 23 et 25 km/h. Le mode marche à 6 km/h vous permet de déplacer le vélo sans effort.

L'Eleglide M2 est équipé d'un écran LCD affichant entre autres la vitesse en temps réel et la distance parcourue. De plus, vous pouvez contrôler votre vélo via l'application Eleglide pour activer des fonctions supplémentaires comme le verrouillage du vélo, la définition d'un mot de passe et le réglage du délai d'attente de l'écran.

Le vélo électrique Eleglide M2 est au prix de 799 € avec le code SPORT30 sur Rakuten et expédié gratuitement depuis la Pologne par un vendeur pro. Le prix officiel du Eleglide M2 s'élève à 899 €.

On continue avec les écouteurs sans fil Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 2024.

Le système de transducteur TrueResponse de Sennheiser et la technologie audio sans perte offrent une qualité sonore d'une précision exceptionnelle.

Les écouteurs sont dotés des technologies LE Audio et Auracast, qui garantissent une meilleure qualité sonore ainsi que de nouvelles fonctionnalités de partage et de diffusion audio. De plus, les écouteurs disposent de commandes tactiles personnalisables et de la connectivité multipoint.

Isolez-vous du bruit environnant grâce à l'ANC adaptatif optimisé et au Mode anti-vent et passez facilement en Mode transparence à faible bruit pour rester conscient de votre environnement.

Profitez de jusqu'à 30 heures d'écoute ininterrompue et rechargez rapidement pour une heure de lecture supplémentaire en seulement 8 minutes.

Les Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 édition 2024 sont en promotion à 260,92 € en blanc au lieu de 299,90 € (prix officiel), soit une remise de 10 % sur Amazon. Ils sont également disponibles en noir cuivre à 269,63 € et noir graphite 268,52 €.

Enfin, on termine avec la TV LED Philips 65PUS7609 4K UHD 2024 - 65".

Elle est dotée du moteur Philips Pixel Precise Ultra HD qui optimise la qualité de l’image pour offrir des images nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides, tandis que Dolby Atmos vous plonge dans une immersion sonore totale.

Accédez facilement à tout ce que vous voulez avec la plateforme Smart TV TITAN OS : regardez vos séries directement depuis l’écran d’accueil et découvrez de nouvelles options en explorant les catégories et suggestions des meilleurs services de streaming, le tout en un seul endroit.

Optimisez votre console grâce à la connexion HDMI 2.1, supportant un taux de rafraîchissement variable (VRR) pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. Le paramètre de faible latence s’active automatiquement lorsque vous allumez votre console.

La TV LED Philips 65PUS7609 4K UHD 2024 - 65" est en ce moment à 549 € au lieu de 664,42 €, soit une remise de 17 % sur Amazon.



