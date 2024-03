Commençons avec la Apple Watch SE 40mm GPS (2ᵉ génération 2023) - Noir.

Dotée d'un écran Retina jusqu’à 1 000 nits, elle vous permet de voir plus d’informations d’un seul regard avec le défilement intelligent et les apps repensées.



Elle propose de multiples fonctionnalités de santé et de sécurité comme la Détection des chutes, la Détection des accidents et l'Appel d’urgence. Elle recueille également des données précises sur votre santé et vous envoie des notifications en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormalement élevée ou faible.

L'application Exercice vous offre diverses méthodes d'entraînement tout en vous fournissant des informations avancées pour en savoir plus sur vos performances.

La montre est étanche jusqu’à 50 mètres et fonctionne avec vos appareils et services Apple : déverrouillez automatiquement votre Mac, retrouvez facilement vos appareils, payez avec Apple Pay...

La Apple Watch SE 40mm GPS (2ᵉ génération 2023) - Noir est en promotion à 249 € au lieu de 279 €, soit 11% de remise chez Boulanger. Livraison à domicile à partir de 8,99 €.



On peut également la trouver au même prix en blanc et en bleu marine ou avec un bracelet en tissu noir, blanc ou bleu hiver.







