Commençons avec le pack Samsung Tab A9+ WiFi 64 Go + Book cover hybride.

La tablette est dotée d'un écran LCD de 11 pouces d'une résolution de 1920 x 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Elle intègre un processeur Qualcomm SM6375, pour des performances fiables et rapides, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via une carte Micro SD.

Profitez d'une charge rapide 15 W, du Bluetooth 5.3, du WiFi 5, du Wi-Fi Direct et de l'écosystème Samsung avec la synchronisation d'applications entre vos appareils.

On trouve également 4 haut-parleurs, une caméra principale de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.

Le pack Samsung Tab A9+ WiFi 64 Go + Book cover hybride est en promotion à 209,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 23% sur Darty. Le prix officiel de la tablette seule est 259,90 €. La livraison est offerte.







Passons au vélo électrique Shift Bikes Nightshift.

Son moteur de 250 W avec un couple de 43 NM situé dans la roue arrière et la batterie amovible Greenway 36V / 12800 mAh intégrée dans le cadre du vélo vous permettent d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et de rouler jusqu'à 70 km en une seule charge.

Le vélo est doté d'un dérailleur Shimano altus 8 vitesses et de larges pneus ballons de 26 pouces ultra résistants et anti-crevaison.

On trouve également des freins à disque hydrauliques Shimano pour un freinage efficace et progressif par n’importe quel temps, des feux avant et arrière AXA, un antivol minute AXA intégré dans la roue arrière et un écran LCD de contrôle.

Il est idéal pour des personnes entre 1m55 et 1m90 et le guidon est adaptable.

Le vélo électrique Shift Bikes Nightshift est en promotion à 1 519,99 € sur Darty, et son prix officiel est 1 890 €. La livraison est gratuite.







Enfin, terminons notre top 3 avec le volant gaming Thrustmaster T300RS GT Edition.

Il est doté d'un moteur sans balais de 25 W qui offre un retour de force réactif et réaliste, d'un système de changement de volant simple et rapide et d'un système de double courroie.

La technologie magnétique propriétaire (H.E.A.R.T) garantit une durée de vie illimitée et une précision optimale.

Un pédalier 3 pédales T3PAGT est inclus et le volant est sous licence officielle PlayStation et Gran Turismo, est compatible PS4 et PC et fonctionne avec les jeux PS5.

Le volant gaming Thrustmaster T300RS GT Edition est au prix de 349,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 22% sur Cdiscount. La livraison est offerte.







