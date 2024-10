On commence d'abord avec la montre connectée Redmi Watch 3 Active - Gris.

Elle est équipée d'un large écran LCD de 1,83 pouce et d'une interface repensée qui affiche davantage d’informations et de détails. Elle prend également en charge les appels Bluetooth.

Plus de 100 activités sportives sont proposées, dont 10 modes d'entraînement professionnels adaptés aux débutants.

La montre offre un suivi complet de la condition physique avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et un suivi avancé du sommeil.

Elle est également étanche jusqu'à 50 mètres grâce à sa certification 5ATM et garantit jusqu'à 12 jours d'autonomie en utilisation quotidienne.

Retrouvez la Redmi Watch 3 Active en promotion à 25,99 € au lieu de 49,99 € (prix officiel), soit une remise de 48 % sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



On enchaîne avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus.

Elle offre une grande surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm et est dotée d'une carte mère Klipper et d'un processeur 64 bits hautes performances. Elle peut atteindre une vitesse de 500 mm/s avec une accélération impressionnante de 12 000 mm/s².

La structure stable, renforcée par une barre d'attache arrière et une configuration triangulaire, réduit efficacement les vibrations, garantissant ainsi une impression précise et fiable. Sa double extrudeuse directe, équipée d'un puissant système de refroidissement de 8 000 tr/min, assure une extrusion fluide tandis que le rail linéaire en métal sur les axes X et Y permet un positionnement d'une grande justesse pour des résultats de haute qualité.

L'appareil inclut également un nivellement automatique à 121 points, un contrôle WiFi à distance et une buse haute température de 300 °C, capable de fondre des matériaux variés tels que PLA, TPU, PETG, ABS et nylon.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Plus est disponible à 285 € grâce au code 98P5L4XP9C sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 362,40 € pour la X4 Plus.



Enfin, on termine avec la station électrique portable OUKITEL P2001 Plus.

Elle offre une solution de charge personnalisable grâce à un réglage de la puissance d'entrée sur quatre niveaux. Sa batterie LiFePO4, dotée de la technologie BMS, assure une longévité exceptionnelle de plus de 10 ans et plus de 3 500 cycles tout en maintenant 80 % de sa capacité. L'onduleur démarre en 0,1 seconde, avec une puissance augmentée de 1 100 W à 1 400 W.

Avec une capacité de 2 048 Wh et une puissance de 2 400 W, le générateur peut alimenter 99 % de vos appareils via ses 13 ports, incluant 4 prises CA, 2 ports USB-A Quick Charge 3.0, 4 ports USB-C PD (20 W, 45 W, 100 W), 2 prises CC et une prise allume-cigare.

La charge rapide de 1 800 W permet de recharger 80 % de la batterie en seulement 1 heure et une charge complète en 1,5 heure. En combinant une entrée solaire et CA jusqu'à 2 300 W, vous pouvez atteindre 80 % en 50 minutes et 100 % en 1 heure 20 minutes.

La centrale intègre un rangement pour les câbles et petits accessoires, et son écran LCD, clair et lisible même en plein soleil, permet un suivi précis de l'état de la batterie.

La station OUKITEL P2001 Plus est en ce moment au prix de 779 € grâce au code 8U8WOCNR sur Geekbuying et avec livraison gratuite depuis l'UE. À noter que son prix officiel s'élève à 1 299 €.

