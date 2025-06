On commence avec la Redmi Watch 5 Active.

Elle est équipée d’un écran LCD de 2 pouces affichant une résolution de 320 x 385 pixels. Avec une luminosité maximale de 500 nits, elle reste parfaitement lisible même en plein soleil.

Pensée pour les sportifs, elle prend en charge plus de 140 modes d'entraînement, avec détection automatique pour des activités courantes comme la course, la marche ou le vélo.

Côté santé, elle propose un suivi complet : fréquence cardiaque en continu, mesure du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), analyse du sommeil et gestion du stress.

Les appels Bluetooth sont clairs grâce à ses deux microphones associés à une technologie de réduction de bruit. De plus, Alexa est intégré pour un contrôle pratique à la voix.

Enfin, la montre affiche une autonomie pouvant atteindre 18 jours en usage classique. Étanche jusqu’à 5 ATM, elle vous accompagne lors de vos séances de natation ou d'autres activités aquatiques.

Retrouvez la Redmi Watch 5 Active en noir à 29 € au lieu de 39 € (prix officiel) sur la boutique Orange.



On enchaîne avec la station électrique portable ALLPOWERS R2500.

Avec sa capacité généreuse de 2 016 Wh et son onduleur à onde sinusoïdale pure délivrant 2 500 W en continu (et jusqu’à 4 000 W en crête), elle assure une alimentation stable et fiable, y compris pour les appareils les plus exigeants.

Elle dispose d’une double entrée de charge pouvant atteindre 2 500 W, ce qui permet une recharge complète en seulement 1 heure lorsqu’elle est alimentée simultanément par le secteur et des panneaux solaires. Compatible avec une puissance solaire allant jusqu’à 1 000 W, elle se recharge entièrement en environ 2 heures en solaire seul.

La R2500 offre cinq options de recharge : prise secteur, panneaux solaires, prise allume-cigare, générateur ou combinaison secteur + solaire, pour une flexibilité maximale.

Son système UPS intégré garantit une commutation ultra-rapide (en 15 ms) en cas de coupure de courant, maintenant vos équipements sensibles sous tension sans interruption. Dotée d’une batterie LiFePO4 robuste, elle assure une longévité exceptionnelle avec plus de 3 500 cycles de charge.

Il est également possible de connecter jusqu’à trois batteries d’extension B1000, doublant ou triplant ainsi la capacité totale de stockage pour répondre aux besoins les plus importants.

Vous pouvez obtenir la centrale ALLPOWERS R2500 à 570,69 € avec le code FRSS70 sur AliExpress en ce moment, avec la livraison gratuite depuis la France.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de 1 799 € pour la R2500.



Enfin, on termine avec la Xiaomi Pad 7 - 12 Go + 256 Go.

Dotée d’un écran 3,2K à la fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144Hz selon les applications, la tablette offre une expérience visuelle à la fois fluide et ultra-détaillée. Sa couverture étendue de l’espace colorimétrique et sa luminosité HBM garantissent une lisibilité optimale, même en plein soleil, tandis que sa triple certification TÜV Rheinland limite la fatigue oculaire et protège les yeux.

L’écran bénéficie également d’un revêtement Nano Texture anti-reflet, qui élimine 99 % des reflets lumineux et réduit la réflectivité de 65 %, assurant une excellente visibilité, y compris en extérieur. Son angle d’inclinaison réglable de 0° à 124° permet une adaptation parfaite à chaque situation.

Pour l’audio, la tablette intègre un mode Volume Boost qui double la puissance sonore. Associé à ses quatre haut-parleurs haute fidélité, il crée un son surround 3D immersif, idéal pour les films, la musique ou les jeux.

À l’intérieur, elle embarque un processeur Snapdragon série 7 gravé en 4 nm, garantissant des performances rapides et fluides, même pour les applications exigeantes. La charge rapide 45 W permet de recharger la tablette en un temps réduit, avec un chargeur Xiaomi compatible.

Avec HyperOS 2, la tablette propose une expérience connectée avancée : réception d’appels, continuité des applications entre vos appareils, connexion automatique au point d’accès mobile, et partage de fichiers instantané via NFC.

La Pad 7 s’adapte à tous les usages : écriture, dessin ou prise de notes sont facilités grâce à des outils optimisés par l’intelligence artificielle.

La Xiaomi Pad 7 (12 Go + 256 Go) est disponible en gris ou vert à 285,58 € grâce au code FRSS40 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



