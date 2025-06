On commence avec l'alimentation ATX Corsair RM850e (2025).

Entièrement modulaire, elle vous permet de ne connecter que les câbles nécessaires à votre configuration, pour un montage simplifié et un intérieur plus net.

Certifiée Intel ATX 3.1, la RM850e est parfaitement compatible avec les plateformes PCIe 5.1 et peut encaisser des pics de puissance GPU jusqu’à deux fois supérieurs aux spécifications précédentes, garantissant une stabilité optimale même en charge extrême.

Le ventilateur de 120 mm à roulements à billes pour réduire la friction, associé à une courbe de ventilation optimisée, assure un fonctionnement discret, même à pleine puissance.

Grâce à des condensateurs haute qualité capables de supporter jusqu’à 105°C, l'alimentation fournit un courant stable et sécurisé, pour une performance durable dans le temps.

Compatible avec la mise en veille moderne, elle permet des temps de réveil quasi instantanés et une consommation réduite à faible charge, améliorant ainsi l’efficacité énergétique globale du système.

Retrouvez l'alimentation Corsair RM850e (2025) à 115,38 € au lieu de 149,90 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.



