Commençons avec la montre connectée Amazfit GTR 3.

Avec un écran AMOLED de 1,39 pouce, elle embarque un ensemble de fonctionnalités santé comprenant un cardiofréquencemètre, un oxymètre et un suivi du stress et du sommeil. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres.

La GTR 3 offre une autonomie de 21 jours et grâce à sa connectivité Bluetooth 5.0, elle assure la réception des appels et des SMS via des notifications. Vous avez également le choix entre plus de 100 cadrans personnalisables.

La montre connectée Amazfit GTR 3 est à 70,89 € avec le code ODFW08 sur AliExpress et la livraison est gratuite. Son prix officiel s'élève à 159,90 €.

Passons maintenant aux HONOR Earbuds 3 Pro - Blanc.

Ils présentent une conception coaxiale à double haut-parleur, offrant des basses puissantes et des aigus ultra nets. Ils sont également équipés d'un récepteur audio sans fil à conduction osseuse IA, pour une qualité audio cinématographique dans les vidéos.

Les écouteurs offrent une réduction du bruit adaptative et active et grâce à la reconnaissance de l'environnement sonore, le mode ANC s'ajuste automatiquement pour une écoute optimale. De plus, la réduction du bruit par IA garantit des appels toujours clairs où que vous soyez.

Une charge de seulement 5 minutes permet jusqu'à 2 heures de lecture, et la fonction de charge inversée permet de recharger sans fil votre smartphone en le rapprochant des écouteurs.

Les Earbuds 3 Pro résistent aussi à l'eau et peuvent être utilisés sans problème pendant vos séances de sport.

Les HONOR Earbuds 3 Pro en blanc sont au prix de 69,90 € au lieu de 199,90 € avec le coupon exclusif de -130 €, disponible en quantité limitée jusqu'au 25 avril sur le site officiel. Livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.



Enfin, terminons notre top 3 avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8.

Il est doté d'un écran lumineux FHD de 15,6 pouces et 350 nits avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz pour une expérience fluide et réactive.

Le processeur Intel Core i5-12450H intègre la dernière architecture hybride d’Intel (6P + 4E), tandis que la carte graphique RTX série 40 avec ray tracing, DLSS 3 et Reflex garantit des performances graphiques exceptionnelles.

Lenovo AI Engine+, alimenté par une puce IA LA1, optimise votre expérience de jeu en ajustant dynamiquement les FPS à l'aide de capteurs intégrés.

Le PC dispose d'un SSD de 512 Go et de 16 Go de RAM DDR5.



Le Lenovo LOQ 15IRH8 est proposé à 899,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit une remise de 25% sur Cdiscount. La livraison est offerte.





