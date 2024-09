On commence avec la montre connectée Garmin Forerunner 165.

Elle est dotée d'un écran AMOLED avec un boîtier de 43 mm et un bracelet Quick-Release de 20 mm à dégagement rapide.

Plus de 25 profils d'activités sont intégrés dont la course à pied, le vélo, le HIIT, la natation en piscine ou en eau libre et bien d'autres.



Découvrez les avantages de vos entraînements sur votre condition physique grâce à la fonctionnalité Training Effect et atteignez vos objectifs avec des suggestions d'entraînements personnalisées, ajustées à vos performances et à vos besoins de récupération.

Le suivi santé mesure la fréquence cardiaque, détecte les siestes, fournit un score de sommeil et un rapport matinal et surveille le niveau de stress.

Parmi les fonctions connectées, on trouve Garmin Pay, la gestion des appels et des SMS, la détection d'incidents avec assistance ainsi que LiveTrack, une option qui permet de partager en temps réel votre position et votre parcours avec des proches via un lien sécurisé.



La montre assure jusqu'à 11 jours d'autonomie en mode montre connectée et 19 heures en mode GPS.

La Garmin Forerunner 165 en noir et gris est en promotion à 249,99 € au lieu de 279,99 € (prix officiel), soit une remise de 11 % sur Cdiscount avec livraison offerte. Elle est également disponible au même prix en blanc et gris clair.



Et voici quelques autres articles Garmin à prix réduit :

Compteur GPS de vélo Garmin Edge 530 à 215 € soit -28% (suivi dynamique des performances, itinéraires les plus empruntés, statistiques, données d'acclimatation à la chaleur et à l'altitude, analyse du pédalage...)





(suivi dynamique des performances, itinéraires les plus empruntés, statistiques, données d'acclimatation à la chaleur et à l'altitude, analyse du pédalage...) Radar de vélo avec feu de position et caméra intégrée Garmin Varia RCT715 à 349 € soit -13% (vidéos 1080p / 30 ips, enregistrement automatiquement des incidents, alertes visuelles et sonores, fonctionne avec compteur GPS de vélo Edge / smartphone et accessoires compatibles / application Varia)

Consultez aussi notre top 3 des promos de la journée (pack avec 2 caméras extérieures eufyCam 2C Pro, vidéoprojecteur LCD Wanbo X5 et enceinte sans fil LG XBOOM RNC5) ou encore notre top 15 des meilleures offres AliExpress pour les économies d'automne.