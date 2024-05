Aujourd'hui, on va voir du côté de chez Boulanger qui nous propose en ce moment jusqu'à -30 % sur le petit et gros électroménager, jusqu'à -30 % sur l'image et son ou encore jusqu'à -10 % sur les casques audio.

Voici notre sélection d'offres pour cette semaine.

TOP 10 des offres Boulanger de la semaine



Découvrez toutes les bonnes affaires Boulanger sur cette page.

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée avec PC portable tactile N-ONE Nbook Air, clavier gaming Corsair K65 RAPIDFIRE et aspirateur balai sans fil Samsung Bespoke Jet Complete ou encore les offres Amazon à ne pas rater !