Commençons avec le PC portable N-ONE Nbook Air.

Idéal pour la bureautique et le multimédia, il est doté d'un double écran tactile 2K de 13,5 pouces IPS In-Cell, qui conserve la qualité d'image de la technologie IPS tout en offrant une réponse tactile rapide et précise.

Il est équipé d'un processeur Intel Alder Lake-N N100 comprenant 4 cœurs et 4 threads atteignant jusqu'à 3,4 GHz, ainsi que d'une carte graphique Intel UHD, de 16 Go de mémoire DDR5 et d'un SSD de 512 Go extensible, pour une utilisation fluide des logiciels courants.

Windows 11 Pro est préinstallé et le PC est livré avec un clavier, une souris et un sac de transport.

Le PC portable N-ONE Nbook Air est proposé à 448,36 € avec le code BGREUNBNA sur Banggood, et la livraison de l'UE est gratuite.



Passons maintenant au clavier gaming filaire Corsair K65 RGB RAPIDFIRE.

Compact et doté d'un châssis en aluminium brossé anodisé, il intègre des switchs CHERRY MX SPEED qui offrent des temps de réponse ultra-rapides grâce à leur point d'actuation extrêmement court de seulement 1,2 mm.

Vous pouvez personnaliser chaque touche avec la couleur et la luminosité de votre choix et également créer ou charger des motifs, personnaliser la direction, la durée et la vitesse des effets de vague, etc.

Configurez une réponse tactile réactive pour chaque touche ou créez un effet d'onde impliquant plusieurs touches.

Le logiciel CORSAIR iCUE permet de gérer l'éclairage, de programmer des macros complexes et de synchroniser les effets lumineux sur l'ensemble du système avec d'autres produits compatibles Corsair.

Le clavier gaming filaire Corsair K65 RGB RAPIDFIRE est en ce moment à 79,99 € au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 47 % sur Amazon.





Enfin, terminons notre top 3 avec l'aspirateur balai sans fil Samsung Bespoke Jet Complete.

Il est fourni avec une station de nettoyage tout-en-un qui vide efficacement le bac à poussière grâce à la technologie "Air Pulse" tout en rechargeant la batterie. De plus, elle capture 99,999 % de la poussière fine et utilise un sac antibactérien.

Le moteur Digital Inverter atteint jusqu'à 135 000 tr/min, offrant une puissance maximale de 580 W et jusqu'à 210 W d'aspiration.

Profitez d'un air plus pur et d'une puissance d'aspiration maximale grâce à la structure multi-cyclone qui capture les poussières fines aspirées.

L'aspirateur est doté d'une tête pivotante à 180°, d'une brosse motorisée Dual Jet avec un rouleau souple qui ramasse les grosses poussières sur les sols durs ainsi que de poils en nylon et en caoutchouc qui améliorent le nettoyage des tapis.

La batterie offre jusqu'à 1 heure d'aspiration continue.

L'aspirateur balai sans fil Samsung Bespoke Jet Complete est au prix de 549 € au lieu de 699 €, soit une remise de 21 % sur la Fnac. La livraison est offerte.



