On commence avec une petite présentation de la Xiaomi Watch 2 Pro 46mm Bluetooth.

Elle est dotée d'un boîtier en acier inoxydable, d'un écran AMOLED HD de 1,43 pouce avec la fonctionnalité Always-on display ainsi que d'une couronne rotative pour une navigation intuitive.

Grâce à une autonomie de 72 heures avec l'AOD activé, elle permet une surveillance de la santé en continu, incluant la fréquence cardiaque, le SpO2 et le suivi du sommeil. Avec la fonction d'appels Bluetooth, vous pouvez répondre facilement à vos appels d'un simple clic.

Le GPS double-bande garantit une localisation précise et un guidage fiable. Plus de 150 modes de sport sont disponibles, dont 10 programmes de course embarqués.

Étanche jusqu'à 50 mètres, la montre est idéale pour les sports aquatiques, et avec une capacité de stockage de 2 + 32 Go, vous pouvez emporter votre musique partout où vous allez.

La Xiaomi Watch 2 Pro 46mm version Bluetooth en noir est à 190,90 € au lieu de 229 €, soit une remise de 16 % sur Cdiscount avec la livraison offerte. Pour information, Xiaomi indique un prix de base de 269,99 € pour la Watch 2 Pro sur son site.

Vous pouvez également retrouver la montre avec un bracelet marron dans un pack spécial comprenant les écouteurs Redmi Buds 5 à 199,99 € sur la Fnac.





Voici quelques autres montres connectées Xiaomi à prix réduit en ce moment :

