Voici en premier l'imprimante 3D AnkerMake M5C.

Grâce à la technologie PowerBoost 2.0 et à la légèreté de l'extrudeuse, elle atteint une vitesse d'impression allant jusqu'à 500 mm/s, tout en maintenant une précision de 0,1 mm.

L'imprimante intègre un nivellement automatique du lit en 49 points, une installation simplifiée et des fonctions de reprise après coupure de courant ou détection d'absence de filament. La plaque magnétique flexible en PEI garantit une surface d'impression stable et un retrait facile.

L'appareil est doté de composants résistants et d’une buse chauffante tout en métal pouvant atteindre 300°C. Ses vis mères en acier inoxydable haute précision sur le double axe Z assurent une stabilité et une fiabilité à long terme, offrant des résultats d'impression de haute qualité.

Avec la connectivité WiFi et Bluetooth, contrôlez l'imprimante, suivez l'avancement des impressions et transférez vos modèles découpés directement depuis votre appareil mobile. L'application AnkerMake, simple d'utilisation, convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.

L'imprimante 3D AnkerMake M5C est en ce moment à 199 € sur Amazon, soit une remise de 42 % par rapport à son prix officiel de 345 €.

On continue avec les écouteurs Bluetooth Nothing Ear (stick).

Dotés de l'un des haut-parleurs les plus sensibles intégrés dans des écouteurs sans fil de seulement 12,6 mm, ils offrent des basses profondes, des aigus cristallins et un équilibre parfait sur toutes les fréquences.

Le logiciel intelligent ajuste automatiquement l'égaliseur pour maintenir des basses puissantes en détectant toute perte sonore, et trois micros haute définition et des algorithmes avancés analysent plus d'un million de sons pour garantir des appels clairs en toute circonstance.

Connectez-vous facilement à n'importe quel appareil Android grâce à Fast Pair, et profitez d'une synchronisation audio-vidéo parfaite en mode faible latence sur le Phone (1).

Les écouteurs offrent jusqu'à 7 heures d'écoute, avec près de 2 heures de lecture après seulement 10 minutes de recharge et 12 heures supplémentaires avec le boîtier.

Personnalisez votre musique grâce à un égaliseur avancé (réglage des fréquences et facteur Q), créez des profils adaptés à différents genres et partagez ou importez vos paramètres via QR code.

La réduction de bruit est également activable depuis les paramètres de l'application Nothing X.

Retrouvez les Nothing Ear (stick) en blanc sur AliExpress à 38,86 € avec expédition gratuite depuis la France. Pour rappel, leur prix officiel s'élève à 119 €.

Enfin, on termine avec le projecteur Ultimea Apollo P40.

Il offre une résolution native en FHD 1080p avec un panneau LCD et une technologie d'optimisation lumineuse qui produit une image nette et brillante allant jusqu'à 21 000 lumens. Grâce au décodage 4K et HDR10, il présente des ombres détaillées et une uniformité lumineuse de 80 %, garantissant une image claire même en lumière ambiante.

Doté d'une caméra IA intégrée et d'une puce performante, il permet l'autofocus et une correction trapézoïdale 6D de ±50° en seulement 3 secondes. La fonction de zoom permet de réduire l'image de 100 % à 50 % sans déplacer l’appareil.

Le vidéoprojecteur est équipé d'un chipset WiFi 5G pour une connexion plus rapide et stable, éliminant le flou et les instabilités. Le Bluetooth intégré facilite la connexion avec une barre de son, des haut-parleurs Bluetooth ou un smartphone, offrant un son clair et des basses profondes grâce à une puce DSP.

L'appareil vous permet de projeter une image allant jusqu'à 150 pouces sur un mur blanc et de profiter également de projections en extérieur.

La conception scellée protège contre la poussière pour maintenir une luminosité constante et éviter les taches. Le projecteur inclut des ports USB, AV et audio pour une connexion avec des téléphones iOS ou Android, TV Stick, Switch ou ordinateur portable. Il prend également en charge les formats FAT, NTFS et FAT32 pour la lecture multimédia.

Le vidéoprojecteur Ultimea Apollo P40 est disponible au prix de 150,63 € grâce au code BG238659 sur Banggood avec livraison gratuite depuis l'UE.



