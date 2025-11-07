Le fabricant Motorola dévoile l'Edge 70, un smartphone ultra-fin de 5,99 mm. Se distinguant de l'iPhone Air et du Galaxy S25 Edge par sa batterie silicium-carbone de 4800 mAh, il promet une autonomie supérieure sans sacrifier le design.

Les smartphones ultrafins doivent encore faire leurs preuves. Après un accueil mitigé pour l'iPhone Air, dont les ventes n'auraient pas atteint les objectifs fixés, et des rumeurs sur l'abandon possible de la gamme Edge par Samsung, le format semblait peiner à trouver son public.

Les consommateurs, bien qu'attirés par l'élégance de ces appareils, restent frileux face aux compromis qu'ils imposent, notamment en matière d'autonomie et de capacités photographiques.

Un équilibre délicat entre design et endurance

C'est précisément sur ce terrain que le fabricant entend marquer sa différence. Le Motorola Edge 70 affiche des mensurations remarquables avec une épaisseur de 5,99 mm et un poids de 159 grammes, le positionnant face aux ténors que sont l'iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. S'il est imperceptiblement plus épais, il fait le pari de ne pas sacrifier l'endurance, un point faible récurrent sur ce type de châssis.

Le véritable atout de l'appareil réside dans sa batterie silicium-carbone. Cette technologie, qui offre une densité énergétique supérieure au lithium-ion traditionnel, permet d'intégrer une cellule de 4800 mAh.

Ce chiffre surclasse nettement ses rivaux, laissant loin derrière les 3149 mAh de l'iPhone Air ou les 3900 mAh du Galaxy S25 Edge. Motorola promet ainsi jusqu'à 38 heures d'usage mixte et une recharge filaire rapide de 68W, complétée par une charge sans-fil de 15W.

Des concessions techniques assumées ?

Pour atteindre un tel équilibre, des choix ont dû être faits. La partie photo s'articule autour d'un double capteur de 50 mégapixels, l'un principal avec stabilisation OIS et l'autre ultra grand-angle faisant aussi office d'objectif macro (le troisième module visible à l'arrière est un capteur de luminosité).

Si la qualité s'annonce correcte pour un usage quotidien, l'absence de téléobjectif dédié constitue une concession notable par rapport à d'autres appareils vendus à des tarifs similaires.

On note tout de même la présence d'un troisième capteur photo 50 mégapixels et c'est celui destiné aux selfies et à la visioconférence.

Sous le capot, le smartphone est animé par le processeur Snapdragon 7 Gen 4, une puce de milieu de gamme performante, sans rivaliser avec les puces premium (Snapdragon 8) chez Qualcomm. Il s'accompagne de 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage.

Ce choix technique, suffisant pour la majorité des utilisateurs, pourrait toutefois décevoir les amateurs de performances brutes même si, là encore, c'est sans doute une bonne nouvelle pour l'autonomie.

En revanche, Motorola ne lésine pas sur la robustesse, avec un cadre en aluminium, un dos en silicone texturé et des certifications de résistance à l'eau et à la poussière IP68 et IP69. La firme met de nouveau en avant son partenariat avec Pantone pour proposer des coloris uniques : Pantone Lily Pad (vert de gris) et Pantone Gadget Gray (gris profond).

L'affichage pOLED 6,67 pouces Super HD offre un rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 7i.

Un modèle économique agressif, mais une disponibilité limitée

Le positionnement tarifaire est l'un des arguments les plus percutants de ce nouveau modèle. Proposé à 799 € sur le site de Motorola, le Motorola Edge 70 se lance avec un prix agressif, bien en deçà des 1200 € demandés pour ses concurrents directs signés Apple et Samsung, mais avec une fiche technique un peu plus légère. Cette stratégie pourrait séduire une clientèle frustrée par l'inflation des prix sur le haut de gamme.

A noter que Motorola s'est associé à l'opérateur Orange pour une offre de lancement en avant-première, du 5 novembre au 23 décembre. Elle permet de profiter du forfait 200 Go 5G à 37,99 €/mois pendant 12 mois (puis 47,99 €/mois), avec un Motorola Edge 70 qui passe alors à 319 €, sans compter une remise immédiate de 150 € pour les clients Orange.

Orange propose les deux versions du Moto Edge 70, en teinte Lily Pad et en coloris Gadget Grey.

Et pour 1 € de plus à l'achat du smartphone, un pack accessoire d'une valeur de 339 € est proposé, comprenant une montre Moto Watch Fit, des écouteurs Moto Buds loop, un chargeur 68W et un Moto Tag.

Cependant, tout n'est pas parfait. Il faudra faire avec la surcouche logicielle de Motorola et ses bloatwares et publicités, une pratique déconcertante sur un appareil de cette gamme.

L'interface apporte tout de même l'environnement Moto.ai et ses fonctions d'intelligence artificielle pour aider à rédiger, résumer, organiser ou éditer des photos et vidéos, le tout avec l'aide de Gemini et sous Android 16.

Le Motorola Edge 70 apparaît donc comme un excellent manifeste, une preuve que finesse et autonomie ne sont plus incompatibles. Reste à savoir si ce compromis bien senti, soutenu par un tarif attractif, suffira à relancer l'intérêt pour un format en quête d'un second souffle et à faire oublier une expérience logicielle qui mériterait d'être épurée.