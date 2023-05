Plus discret que Samsung, le fabricant Motorola fait tout de même partie des premiers acteurs à avoir misé sur les affichages pliables dans les smartphones. Cela a même été l'occasion de faire revenir sa marque mythique RAZR en l'auréolant d'une belle touche de modernité.

Le segment se révélant pérenne depuis 2019, Motorola fait évoluer sa gamme annuellement et devrait proposer un nouveau modèle dès début juin. Le Motorola RAZR 40 Ultra reprendra le format d'un smartphone à clapet mais avec plusieurs nouveautés à bord.

On devrait retrouver un grand affichage souple POLED de 6,9 pouces en résolution 2400 x 1080 pixels comme écran principal mais la nouveauté sera plutôt à l'extérieur avec la présence d'un affichage externe de 3,6 pouces couvrant la presque totalité de la face avant.

L'affichage secondaire presque carré offrirait une résolution de 1066 x 1056 pixels det un rafraîchissement d'écran de 165 Hz, comme à l'écran interne, avec des découpes pour les deux capteurs photo principaux et un flash.

Motorola RAZR 40 Ultra (credit : WinFuture)

La présence d'un grand écran externe devrait se retrouver sur presque tous les smartphones pliants à clapet cette année, après avoir proposé un petit affichage intéressant pour les notifications mais relativement limité par ailleurs.

On aura ici plus d'espace d'affichage pour des notifications étendues, des informations pratiques selon les logiciels ouverts ou même des applications légères adaptées facilitant l'utilisation en format replié.

Pas le dernier processeur mobile

En revanche, Motorola restera sur une étanchéité minimale de la coque avec une certification IP52 pour un smartphone qui restera fin (7 mm d'épaisseur) et léger (189 g).

Le Motorola RAZR 40 Ultra embarquera un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 (et non le Snapdragon 8 Gen 2 plus récent) avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne.

Cela donnera accès à des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3, ainsi qu'au sans contact en NFC, avec bien sûr une 5G étendue (sub-6 GHz et bandes millimétriques).

Tarif modéré

La partie photo sera composée de deux modules, l'un grand angle de 12 mégapixels et capable d'enregistrement vidéo 4K et l'autre de 13 mégapixels en ultra grand angle. Le capteur photo intégré dans l'affichage interne sera pour sa part de 32 mégapixels.

La batterie de 3800 mAh sera relativement commune sur ce type de modèle et l'on devrait se limiter à une charge rapide de 33W (mais Samsung ne propose guère mieux sur les Galaxy Z Flip).

Le Motorola RAZR 40 Ultra devrait être dévoilé le 1er juin et son tarif pourrait tourner entre 1150 et 1200 euros, avec quelques écarts en fonction des taxes selon les marchés.