Deux ans et demi après une mise à niveau significative, le service GeForce Now de Nvidia s'apprête à franchir un nouveau cap déterminant en septembre : l'intégration officielle de ses dernières GPU Blackwell.

Cela signifie concrètement que les abonnés pourront bientôt "louer" dans le cloud l'équivalent d'une RTX 5080, forte de ses 48 Go de mémoire et de la prise en charge du DLSS 4. Une puissance graphique colossale, prête à transformer votre expérience de jeu sur n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, un Mac, un PC, une TV ou même un Chromebook, le tout pour un abonnement à 21,99€ par mois.

"Install-to-Play" : comment le catalogue de jeux GeForce Now va-t-il doubler ?

L'une des annonces les plus percutantes concerne sans aucun doute la fonction "Install-to-Play". Nvidia réintroduit enfin la possibilité d'installer des jeux sans attendre une intégration formelle de leur part, une mesure qui promet de doubler instantanément la bibliothèque de GeForce Now.

Attention, il ne s'agit pas de n'importe quel jeu PC, mais de ceux qui ont opté pour le "Steam Cloud Play" de Valve. Andrew Fear, directeur marketing produit chez Nvidia, assure que ce sont "littéralement 2 352 jeux qui vont apparaître dès l'activation de la fonctionnalité". Cette nouveauté permettra à Nvidia d'ajouter bien plus de titres et de démos dès leur date de sortie, à condition que les éditeurs cochent la bonne case. Pour l'heure, Steam est la seule plateforme compatible, mais de nombreux éditeurs majeurs, tels qu'Ubisoft, Paradox ou CD Projekt Red, s'inscrivent déjà via le réseau de distribution de Valve.

Des graphismes de pointe et une latence minimale : le cloud gaming comme sur un PC local ?

Au-delà de la puissance brute, Nvidia s'attaque aussi à l'expérience visuelle et à la réactivité.

Si votre connexion le permet, GeForce Now prendra désormais en charge le streaming en résolution 5K à 120 images par seconde, ou jusqu'à 360 images par seconde en 1080p. Un nouveau mode de streaming "Cinematic Quality Streaming" (CQS) optionnel promet de réduire les bavures de couleurs et de restaurer les détails dans les zones sombres, grâce à des technologies comme le YUV 4:4:4, le HDR10/SDR10, un filtre vidéo IA et l'encodage AV1. De plus, la bande passante maximale passe de 75 à 100 Mbps pour soutenir cette qualité.

Côté latence, primordiale pour le jeu compétitif, Nvidia s'appuie sur des partenariats avec des FAI comme Comcast ou T-Mobile aux USA (rien de précisé pour la France actuellement) pour des technologies L4S et annonce une latence de bout en bout de seulement 30 ms sur des titres comme Overwatch 2 en mode 360 fps, une performance digne d'une console de salon, voire supérieure, si la connexion est optimale.

Une intégration Discord et des extensions de compatibilité à prix inchangé ?

La bonne nouvelle pour les joueurs est que toutes ces améliorations de performances, notamment l'accès aux GPU RTX 5080, n'entraîneront pas d'augmentation du prix de l'abonnement Ultimate, qui reste à 21,99€ par mois. Nvidia se montre catégorique sur ce point, du moins pour l'instant.

L'entreprise explore également de nouvelles pistes, comme une intrigante expérimentation intégrant GeForce Now à Discord. Présentée en démo à la Gamescom avec Epic Games, cette fonctionnalité permettra d'essayer des jeux comme Fortnite directement depuis un serveur Discord, sans téléchargement ni installation, et même sans connexion GeForce Now requise. Une avancée majeure pour le "try-before-you-buy" dans le cloud gaming.

La compatibilité s'étend aussi : le Steam Deck OLED pourra profiter d'un taux de rafraîchissement natif de 90 Hz, les téléviseurs et moniteurs LG 4K/5K OLED recevront une application GeForce Now native, et les volants Logitech avec retour haptique seront désormais pris en charge.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la mise à niveau vers les RTX 5080 sera-t-elle disponible ?

Les serveurs RTX 5080 de GeForce Now commenceront à être déployés en septembre 2025. Le déploiement complet prendra du temps, mais certains jeux populaires bénéficieront de ces performances dès le lancement.

Est-ce que tous les jeux bénéficieront immédiatement des performances RTX 5080 ?

Non, Nvidia a précisé que les performances RTX 5080 seront déployées progressivement. Une liste initiale de jeux populaires sera optimisée dès le départ, et d'autres titres suivront chaque semaine. Le service inclura toujours des cartes RTX 4080 dans la formule Ultimate.

La fonction "Install-to-Play" fonctionne-t-elle avec d'autres plateformes que Steam ?

Pour l'instant, la fonction "Install-to-Play" est exclusivement compatible avec la plateforme Steam et les jeux ayant opté pour le "Steam Cloud Play". Nvidia n'a pas annoncé de compatibilité avec d'autres plateformes à ce jour.