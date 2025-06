Nvidia déploiera la gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 sous architecture Blackwell jusqu'à la RTX 5050 en version mobile mais aussi pour PC de bureau. La firme ne descend pas toujours aussi bas mais la concurrence visant les segments de milieu et d'entrée de gamme, il y a vraisemblablement une volonté d'être présent partout tout en étant seule aux commandes du haut de gamme.

Nvidia n'a a jamais connu une part de marché aussi élevée que depuis le début de l'année grâce à sa nouvelle série de GPU et un timing sans faille que n'a pas pu contrer le concurrent AMD avec ses Radeon RX 9070 avec architecture RDNA 4.

Un prix abordable mais...

La carte graphique RTX 5050 sera disponible après mi-juillet (les précommandes pourraitent démarrer dès le 1er juillet) et elle sera la seule de la gamme à utiliser de la mémoire dédiée GDDR6, alors que les autres modèles sont tous en GDDR7, même la RTX 5060 positionnée juste au-dessus, tandis que la RTX 5050 mobile exploite de la GDDR7.

Cela peut constituer un premier frein pour les acheteurs, même si les cartes graphiques gaming concurrentes chez AMD comme Intel utilisent toujours la GDDR6.

Nvidia a donné le prix de son GPU d'entrée de gamme : 249 dollars. Le tarif européen vient d'être dévoilé et il sera de 259 € (à ajuster en fonction des taxes supplémentaires selon les marchés).

C'est un tarif intéressant pour disposer d'une carte graphique Blackwell compatible avec l'upscaling DLSS4 tout en profitant des dernières générations de Tensor Cores et RT Cores.

Des alternatives mieux équipées pas beaucoup plus chères

Toutefois, pour 50 € de plus, la RTX 5060 constitue une proposition alternative attractive en proposant un tiers de coeurs CUDA en plus et la mémoire GDDR7 lui assurant une meilleure bande passante (448 Go/s vs 320 Go/s).

De fait, à 259 €, la RTX 5050 est-elle réellement une bonne affaire ? La question peut se poser, à moins d'avoir un budget très contraint ou un matériel ancien. Même les GPU concurrents un cran au-dessus en termes de performances sont à peine plus chers que cette carte graphique, même s'ils ne peuvent évidemment pas revendiquer les atouts de Blackwell et DLSS4.

Attention donc à bien comparer les caractéristiques de chaque alternative en focntion de ses besoins avant de se jeter sur le premier prix du marché venu là pour perturber la concurrence sans être forcément le meilleur rapport qualité/prix.