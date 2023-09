Moustache Bike est un acteur majeur du deux roues en France : depuis 10 années, la marque s'est spécialisée dans la fabrication de vélos électriques haut de gamme, avec une montée en puissance fulgurante ces 5 dernières années sur un marché en pleine explosion.

Et face à l'invasion des modèles chinois ou fabriqués en Europe de l'Est proposés à prix agressifs, Moustache Bikes fait le choix inverse et annonce relocaliser ses productions en France, et notamment dans les Vosges pour ce qui est du J, son tout nouveau modèle de vélo à assistance électrique.

Un cadre 100% développé et fabriqué en France

Le J a la particularité d'être entièrement conçu et fabriqué en France grâce à une collaboration étroite avec 3 PME implantées dans l'hexagone :

Elcam Usinage à Poligny dans le Jura, les Fonderies du midi à Vitrolles en Bouches-du-Rhône et Colibru à Schirmeck dans le Bas-Rhin.

Popur les fondateurs de la marque Emmanuel Antonot et Greg Sand, il s'agit de la réalisation d'un objectif de longue date : "Nous rêvions de créer encore plus de valeur et d'emploi en France, notre obsession depuis plus de 10 ans et nous rêvions de changer, une fois encore, les règles du jeu, en produisant le cadre au plus proche de chez nous, en utilisant des technologies et solutions inédites."

Car Moustache Bikes est implanté depuis sa création à Thaon-les-Vosges dans la Zone Inova 3000. Néanmoins, certaines de ses pièces n'étaient pas usinées en France, notamment les cadres.

Le cadre du J est ainsi coulé à Vitrolles, puis usiné à Poligny et thermolaqué en Alsace (Schirmeck). L'assemblage des deux pièces qui le constituent de fait ensuite à Thaon-les-Vosges dans l'usine historique de la marque.

La marque met ainsi en avant une réduction de l'empreinte carbone qui découle de ses choix : "Cette production en France nous permet de réduire le trajet de nos cadres jusqu'à notre usine, passant de plus de 15 000 km (Chine) à moins de 1000 km."