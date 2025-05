Accusé d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne par le département de la Justice des États-Unis, Google devra mettre en place des remèdes. La cession du navigateur Chrome est envisagée, tandis que les accords de distribution exclusifs ayant des effets anticoncurrentiels sont pointés du doigt.

Le ministère américain de la Justice a également dans l'idée d'interdire à Google de payer pour être le moteur par défaut de navigateurs tiers, au rang desquels il y a Firefox. Mozilla met toutefois en garde sur les graves conséquences d'une limitation des partenariats de recherche pour les petits navigateurs et les navigateurs indépendants.

Une perfusion financière colossale pour Mozilla et Firefox

Le directeur financier de Mozilla vient de témoigner dans l'affaire opposant le gouvernement américain à Google, et pour déterminer la nature des sanctions à retenir. Dans un billet de blog, Mozilla expose son point de vue.

Les revenus générés par les partenariats de recherche représentent une part importante des revenus annuels de Mozilla. En l'occurrence, une forme de dépendance vis-à-vis d'un accord avec Google est connue de longue date et avait été identifiée comme un facteur de risque.

Firefox représente environ 90 % du chiffre d'affaires de Mozilla qui soutient le financement de la Fondation Mozilla à but non lucratif. De l'ordre de 85 % de ces revenus proviennent de l'accord avec Google et pour son moteur de recherche.

Un échec et un mécontentement avec Yahoo

« Sans ces revenus, Mozilla et d'autres navigateurs indépendants pourraient être contraints de réduire leurs activités et le support de projets critiques tels que Gecko, le seul moteur de navigation encore en concurrence avec Chromium de Google et WebKit d'Apple. »

Mozilla assure par ailleurs que le moteur de recherche Google est jugé le plus performant par les utilisateurs de Firefox. À ce titre, l'expérience aux États-Unis de remplacer Google par Yahoo en tant que moteur de recherche par défaut de Firefox a été un échec entre 2014 et 2017.

« Les utilisateurs de Firefox ont trouvé la qualité de recherche de Yahoo insuffisante et certains sont passés à la recherche Google, tandis que d'autres ont complètement abandonné le navigateur Firefox. »

Firefox dans la panade

Si Mozilla reconnaît l'importance d'améliorer la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne et a tenté de le faire, sa crainte est que des solutions éventuellement mises en place ne créent au final un autre problème en affaiblissant les navigateurs indépendants, et au risque de remplacer un monopole par un autre. Firefox pourrait ne pas y survivre.