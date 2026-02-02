Pour le compte d'Eumetsat, le satellite Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) avait été lancé le 1er juillet à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Un choix qui avait fait polémique, alors qu'il était initialement prévu un lancement avec Ariane 6.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié les premières images de ce satellite météorologique. Les données ont été capturées fin 2025 par l'instrument de pointe Infrared Sounder.

Quelles informations ces images révèlent-elles ?

Le sondeur infrarouge est capable de mesurer la température à la surface de la Terre ainsi qu'au sommet des nuages.

Les images thermiques montrent les zones chaudes en rouge foncé, comme les côtes de l'Afrique de l'Ouest, et les zones froides en bleu, correspondant aux fronts nuageux.

Parallèlement, le satellite réalise une analyse hyperspectrale de l'humidité atmosphérique sur près de 1 700 canaux infrarouges. Cette technique permet de visualiser les masses d'air sec, notamment au-dessus du Sahara, et les zones à forte humidité, pour la formation des tempêtes.

Une technologie pour améliorer les prévisions

La véritable révolution réside dans la capacité de l'instrument à générer des cartes tridimensionnelles de l'atmosphère. " Nous pourrons bientôt générer des cartes tridimensionnelles de la température, de l’humidité et même des gaz traces dans l’atmosphère ", explique Pieter Van den Braembussche de l'ESA

Placé en orbite géostationnaire à 36 000 km, le satellite survole en permanence la même zone (Europe et Afrique du Nord), fournissant de nouvelles données complètes toutes les 30 minutes. Cette cadence élevée est essentielle pour la prévision à très court terme des phénomènes violents.

Des implications pour la sécurité des citoyens

L'objectif final de la mission MTG est de sauver des vies et de protéger les infrastructures face à des événements climatiques de plus en plus extrêmes.

" Nous attendons des données de cette mission qu'elles changent la façon dont nous prévoyons les tempêtes violentes en Europe ", déclare Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA.

Cette avancée permettra une détection plus précoce des tempêtes en développement, afin d'offrir aux populations et aux autorités un temps de préparation plus long.

Le satellite MTG-S complète les données de son prédécesseur, MTG-Imager (MTG-I), qui surveille la formation des nuages et de la foudre, pour une vision météorologique complète.