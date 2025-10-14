Le premier clip diffusé sur MTV en 1981 était "Video Killed the Radio Star". Quarante ans plus tard, la prophétie s'est retournée contre son messager : YouTube et TikTok ont tué la télévision musicale.

Paramount Global, la maison mère de MTV, vient d'annoncer la fermeture de cinq de ses chaînes musicales historiques au Royaume-Uni et dans plusieurs autres régions d'Europe. Un clap de fin symbolique pour une génération qui a grandi au rythme des clips et des VJs.

Quelles sont les chaînes concernées et pourquoi maintenant ?

La vague de fermetures, prévue pour le 31 décembre 2025, concerne d’abord le Royaume-Uni où cinq chaînes musicales thématiques cesseront d’émettre : MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live.

Si la chaîne principale MTV HD subsiste, elle s'est depuis longtemps détournée des clips pour se concentrer sur la téléréalité. Selon plusieurs médias locaux, cette restructuration devrait également toucher d'autres marchés comme la France, la Pologne, l'Australie et le Brésil.

Pourquoi MTV abandonne-t-il ce qui a fait son succès ?

La raison est aussi brutale qu’évidente : la musique a déserté la télévision pour migrer en ligne, sur YouTube et TikTok. L'audience des chaînes musicales s'est effondrée, les rendant non rentables.

Cette décision s'inscrit aussi dans un contexte économique tendu pour la nouvelle entité Paramount Skydance, qui cherche à réaliser 500 millions de dollars d'économies. Les chaînes musicales, devenues des niches coûteuses, sont les premières à en faire les frais.

Est-ce la fin de l'influence culturelle de MTV ?

Pour des générations entières, grandir avec MTV était une expérience culturelle fondatrice. C'était la chaîne qui dictait les tendances, créait les icônes et offrait une fenêtre sur le monde.

Comme le rappelait une ancienne animatrice, même Mikhaïl Gorbatchev avait reconnu le rôle de MTV dans l'ouverture des jeunes du bloc de l'Est à la culture occidentale. C'est cette expérience partagée, ce sentiment d'appartenir à une culture jeune et globale avant même l'avènement d'Internet, qui disparaît avec ces chaînes.



Si la marque MTV survivra à travers ses émissions de téléréalité et ses cérémonies comme les VMA, la fin de la diffusion de clips 24h/24 marque la fin définitive de l'âge d'or de la télévision musicale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Toutes les chaînes MTV vont-elles disparaître ?

Non, la chaîne principale MTV (souvent en HD) continuera d'exister dans la plupart des pays. Cependant, sa programmation est aujourd'hui majoritairement composée d'émissions de téléréalité (comme "Teen Mom" ou "Jersey Shore") et non plus de clips musicaux.

Les chaînes MTV aux États-Unis sont-elles également menacées ?

Pour l'instant, les fermetures annoncées concernent le Royaume-Uni et d'autres marchés internationaux (Europe, Australie, etc.). Les chaînes américaines comme MTV, MTV2 ou MTV Classic ne semblent pas affectées par cette vague de restructuration.

Pourquoi les clips vidéo ont-ils disparu de la chaîne principale de MTV ?

Dès les années 2000, face à la baisse d'audience des programmes musicaux et à la montée en puissance d'Internet, MTV a opéré un virage stratégique vers la téléréalité, jugée plus rentable et capable de capter une audience plus large. La musique a alors été progressivement reléguée sur des chaînes thématiques, celles qui sont aujourd'hui en train de fermer.