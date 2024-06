Commençons avec le multicuiseur Ninja Foodi MAX SmartLid 12-en-1 OL650EU.

Avec une grande capacité de 7,5 litres, il offre 14 fonctions avec friture à l'air, grill, cuisson au four, déshydratation, étuvage, saisissage / sautage, cuisson vapeur, mijoteuse, yaourt...

La sonde de cuisson numérique surveille avec précision la température de vos aliments pendant la cuisson.

Passez facilement des modes Autocuiseur, Combi-vapeur et Friteuse / Cuiseur en utilisant le curseur SmartLid : le couvercle détecte automatiquement le programme sélectionné.

L'appareil est fourni avec en plus un panier Crousti de 4,7 L, un plat multi-usage antiadhésif et une grille réversible à 2 niveaux, permettant de préparer des repas complets sur 3 niveaux ou d'élever vos aliments pour les griller et les cuire à la vapeur.

Le multicuiseur Ninja Foodi MAX SmartLid 12-en-1 OL650EU est proposé à 269,99 € sur la Fnac ou à 269,19 € sur Boulanger. Son prix officiel s'élève à 329,99 €.





Voici quelques autres modèles de multicuiseurs à prix réduit :



