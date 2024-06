Commençons avec le nouveau Google Pixel 8a.

Son écran Actua OLED 6,1 pouces offre une résolution de 1 080 x 2 400 pixels et est compatible HDR. Il peut atteindre jusqu'à 120 Hz et est également doté d'un verre de protection Corning Gorilla 3.

Le module photo Pixel est équipé d'un zoom haute résolution permettant de réaliser des gros plans sans besoin de téléobjectif.

Avec l'IA de Google, vous pouvez capturer des photos de groupe parfaites et corriger les images floues : si quelqu'un cligne des yeux ou détourne le regard, la fonctionnalité Meilleure prise du Pixel combine plusieurs images similaires pour créer une photo impeccable.

L'IA de Google permet également à la Gomme magique audio de réduire les bruits de fond (voitures, vent...) et de mettre en avant les sons que vous souhaitez.

Le filtrage d'appels peut maintenant détecter et filtrer encore plus d'appels indésirables. Pour les autres appels, il vous informe de l'identité et du motif de l'appel avant que vous ne décrochiez.

Grâce aux améliorations apportées à la fonctionnalité Clarté du son de l'interlocuteur, le Pixel réduit les bruits de fond et améliore la clarté des voix, vous permettant d'entendre distinctement vos interlocuteurs même dans des environnements bruyants.

Le Google Pixel 8a est proposé en ce moment sur AliExpress :

à 433,43 € pour le modèle 128 Go avec le code FRSC80 ou SCFR80 + coupon vendeur de 2 € (prix officiel 549 €)

(prix officiel 549 €) à 503,43 pour le modèle 256 Go avec le code FRSC80 ou SCFR80 en noir uniquement + coupon vendeur de 2 € (prix officiel 609 €)

La livraison depuis l'Espagne est gratuite.



Passons à l'aspirateur robot Roborock Q7 Max Plus.

Avec une puissance d'aspiration de 4 200 Pa, il nettoie efficacement sols et tapis et sa brosse en caoutchouc résiste mieux aux emmêlements.

Le Q7 Max Plus offre un nettoyage automatisé pour 7 semaines, retournant à sa base pour vider automatiquement la poussière.

La technologie Smart Navi 3.0 lui permet de cartographier votre maison et de stocker jusqu'à 4 cartes différentes, idéal si vous avez plusieurs étages. Vous pouvez sélectionner des zones spécifiques à nettoyer via votre smartphone.

Le Q7 Max Plus combine un bac à poussière de 470 ml et un réservoir d'eau de 350 ml, permettant de passer la serpillière et l'aspirateur simultanément. Le réservoir d'eau électronique ajuste le débit pour un nettoyage optimal.

Avec une autonomie de 180 minutes, le robot reprend le nettoyage après recharge automatique. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.



L'aspirateur robot Roborock Q7 Max Plus est au prix de 372,32 € avec le code FRSC50 ou SCFR50 et avec livraison gratuite de France sur AliExpress.



Enfin, terminons avec l'écran PC incurvé LG UltraWide 34WR50QC-B.

Avec une courbure de 1800R, cet écran de 34 pouces utilise une dalle VA avec une résolution UWQHD de 3 440 x 1 440 et un format 21:9. Il offre une luminosité de 300 cd/m², un taux de contraste de 3000:1 et couvre 99 % de l'espace couleur sRGB avec 16,7 millions de couleurs en 8 bits. Le temps de réponse est de 5 ms et l'angle de vision est de 178°. Il prend en charge le HDR10 et FreeSync.

Le moniteur permet de visualiser simultanément des contenus provenant de deux ordinateurs grâce à la fonction picture-by-picture.

Le mode Lecture ajuste la température de couleur de l'écran pour la rendre similaire à celle du papier et modifie la luminosité, tandis que le mode Flicker Safe minimise le scintillement de l'écran.

Le logiciel OnScreen Control vous permet d'ajuster divers paramètres d'affichage en quelques clics.

L'écran PC incurvé LG UltraWide 34WR50QC-B est à 249,99 € sur Rakuten au lieu de 299 €, son prix officiel. La livraison est gratuite.



